Умер самый молодой король в мире, взошедший на престол в три года

Король Торо Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV скончался в Уганде в возрасте 34 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Торо Кэлвина Армстронга Руомияре Акиика.

По его словам, правитель ушёл из жизни около 22:00 по местному времени 27 августа. Причина смерти пока не раскрывается. Однако ранее СМИ писали, что у монарха было онкологическое заболевание.

«С глубокой скорбью и тяжёлым сердцем я сообщаю о кончине Его Величества Омукамы Торо, короля Ойо Ниймбы Кабамбы Игуру Рукиди IV», — заявил премьер-министр.

Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV возглавил Торо ещё ребёнком — в 1995 году, когда ему было три года. Престол перешёл к нему после смерти отца, Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III, а до совершеннолетия обязанности регента исполняла мать.

Рукиди IV не был женат, однако у него остался наследник, что позволяет сохранить традиционную линию передачи власти в Торо. Само королевство, как и другие традиционные монархии Уганды, не обладает полноценной политической властью, но сохраняет заметное культурное влияние.

Ранее сообщалось, что 28 августа умер король Норвегии Харальд V. Ему было 89 лет. В последние дни своей жизни монарх находился в госпитале Осло из-за ухудшения здоровья. После кончины престол перешёл к его 53-летнему сыну Хокону, а позже королевский дом официально подтвердил, что новый государь будет править под именем Хокон VIII.