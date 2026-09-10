Принц Дании Кристиан исчез после похорон короля Норвегии в Осло
Портрет принца Кристиана. Обложка © Сайт королевского дома Дании
Наследный принц Дании Кристиан досрочно вернулся из Осло на родину, чтобы исполнять обязанности регента во время отсутствия короля Фредерика X. Так Ekstra Bladet объяснило его отсутствие рядом с родителями после похорон норвежского монарха Харальда V.
Как пишет Dagbladet, после службы в кафедральном соборе Осло приглашённые гости отправились на закрытую церемонию в часовню замка Акерсхус. Кристиана сняли на видео у входа, однако после завершения прощания журналисты его не увидели.
Принца не заметили и рядом с Фредериком X и королевой Марией, когда те поднимались на борт корабля. Объяснение появилось позже: наследнику потребовалось вернуться в Данию для выполнения государственных обязанностей.
Ранее стало известно, что самолёт Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлёте из Молдавии. Инцидент, по словам норвежского премьера, произошёл во вторник, 8 сентября, когда борт направлялся в Осло. Зеленский прибыл туда для участия в похоронах короля Норвегии Харальда V.
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