Принц Дании Кристиан исчез после похорон короля Норвегии в Осло

Наследный принц Дании Кристиан досрочно вернулся из Осло на родину, чтобы исполнять обязанности регента во время отсутствия короля Фредерика X. Так Ekstra Bladet объяснило его отсутствие рядом с родителями после похорон норвежского монарха Харальда V.

Как пишет Dagbladet, после службы в кафедральном соборе Осло приглашённые гости отправились на закрытую церемонию в часовню замка Акерсхус. Кристиана сняли на видео у входа, однако после завершения прощания журналисты его не увидели.

Принца не заметили и рядом с Фредериком X и королевой Марией, когда те поднимались на борт корабля. Объяснение появилось позже: наследнику потребовалось вернуться в Данию для выполнения государственных обязанностей.

Ранее стало известно, что самолёт Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлёте из Молдавии. Инцидент, по словам норвежского премьера, произошёл во вторник, 8 сентября, когда борт направлялся в Осло. Зеленский прибыл туда для участия в похоронах короля Норвегии Харальда V.