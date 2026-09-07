Возвращение без короны: Букингемский дворец оставил принца Гарри и Меган Маркл за бортом

Возвращение принца Гарри в Великобританию не повлекло восстановления его прежнего статуса в королевской семье. Букингемский дворец подтвердил, что он и Меган Маркл остаются частными лицами и не будут выполнять официальные обязанности от имени монарха, сообщает Би-би-си.

Соответствующее письмо от имени короля Карла III разослал лорд-камергер. Документ получили представители супругов, британские государственные ведомства, военные структуры и лорды-лейтенанты, представляющие монарха на местах.

В обращении отдельно подчёркивается, что герцог и герцогиня Сассекские по-прежнему не могут использовать обращения Его и Её Королевское Высочество. Их публичные мероприятия также не должны восприниматься как официальные события королевской семьи.

«Хорошо известно, что в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от выполнения представительских обязанностей от имени монарха и больше не являются работающими членами королевской семьи», — говорится в документе.

Благотворительные проекты супругов дворец также рассматривает как их личную деятельность. Организациям, которые собираются принимать Гарри и Меган, рекомендовали заранее обращаться в Букингемский дворец, если для проведения таких мероприятий могут потребоваться государственные средства.

Нынешняя позиция основана на договорённостях, достигнутых после отказа пары от обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году. Эти условия не предусматривают возможности одновременно заниматься коммерческой деятельностью и официально представлять монарха.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию. Они прилетели частным самолётом из Калифорнии. Это произошло спустя шесть лет после того, как супруги сложили с себя королевские обязанности и переехали в США. Семья обоснуется в собственном поместье неподалёку от Лондона, в районе Котсуолдс. Дети супругов, Арчи и Лилибет, уже приняты в школу.