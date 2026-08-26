Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и детьми вернулись в Великобританию

Принц Гарри и Меган вместе с двумя детьми возвращаются в Великобританию — сегодня они прилетят частным самолётом из Калифорнии. Об этом сообщает Би-би-си, спустя шесть лет после того, как супруги сложили с себя королевские обязанности и перебрались в США.

В пресс-службе герцога и герцогини Сассекских комментировать эту информацию не стали.

К официальным обязанностям пара возвращаться не собирается. Гарри и Меган будут жить в стране как частные лица и члены королевской семьи, не занятые в её работе.

По имеющимся данным, семья обоснуется в собственном поместье неподалёку от Лондона — в живописном районе Котсуолдс.

Дети супругов, Арчи и Лилибет, уже приняты в школу. Учёба там начнётся на следующей неделе.

Незадолго до этого The Times сообщала, что пара может задержаться в Британии лишь на время. По словам источников из окружения супругов, речь идёт примерно о полугоде, годе или чуть дольше, но точных сроков у Гарри и Меган пока нет. Отмечается, что они не привязаны к одной стране: помимо жилья в США, у них есть дом в Португалии, поэтому после Великобритании супруги вполне могут снова переехать.