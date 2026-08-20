Конец американской мечты: зачем принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию
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Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию с детьми после шести лет жизни в США. Почему Сассексы покидают Калифорнию, где будут жить Арчи и Лилибет и помирился ли Гарри с Карлом III.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию спустя шесть лет после «Мегзита». Их дети Арчи и Лилибет пойдут в британскую школу, семья обзаведётся домом в стране, а Гарри снова сближается с Карлом III. Life.ru разбирается, почему красивый побег Сассексов из дворца в Калифорнию заканчивается там, где когда-то начался, — рядом с Виндзорами.
Шесть лет назад это выглядело почти как современная сказка о победе человека над системой.
Принц, которому надоела жизнь по дворцовому протоколу, американская актриса, которую не приняла старая британская машина, маленький ребёнок — и билет в один конец из дождливого Лондона в солнечную Калифорнию.
Никаких обязательных рукопожатий. Никаких рождественских выходов перед фотографами. Никаких поклонов старшим родственникам. Вместо Букингемского дворца — вилла в Монтесито. Вместо придворных обязанностей — Netflix, Spotify, Опра Уинфри, собственная продюсерская компания и обещание финансовой независимости.
Казалось, Гарри и Меган собирались доказать всему миру простую вещь: быть Сассексами можно и без Виндзоров.
Шесть лет спустя выяснилось, что это гораздо сложнее.
Принц Гарри и Меган Маркл собираются вернуться в Великобританию уже в конце августа 2026 года. Вместе с ними переедут семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет, которые в сентябре должны начать учиться в британской школе. Семья планирует жить в стране продолжительное время, хотя дом в Калифорнии сохранит. Королевскую резиденцию Сассексам не дадут, и работающими членами королевской семьи они снова не станут.
И всё же символизм почти безупречен.
«Мегзит» закончился обратным билетом.
Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию: что известно
О грядущем переезде сообщили сразу несколько западных СМИ. Reuters пишет, что информацию подтвердил источник, близкий к Сассексам, хотя Букингемский дворец и официальный представитель Гарри публично её пока не комментировали.
Гарри, Меган, Арчи и Лилибет должны перебраться из Калифорнии в Великобританию на длительный срок. Дети начнут учебный год уже там. При этом супруги не поселятся ни в Букингемском дворце, ни в другой королевской резиденции и сохранят статус неработающих членов семьи.
Это важно: никакого «Мегзита наоборот» в юридическом смысле пока не происходит.
Гарри не получает обратно прежний статус, Меган не возвращается к официальным выходам в роли работающей герцогини, а супруги не становятся представителями короля.
Но в семейном и символическом смысле разворот получается почти на 180 градусов.
Потому что в 2020 году Великобритания была местом, от которого Сассексы пытались дистанцироваться. В 2026-м она снова становится местом, где будут расти их дети.
Как начиналась американская мечта Гарри и Меган
Фото © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH
Когда в январе 2020 года Гарри и Меган объявили о намерении отойти от обязанностей старших членов королевской семьи, это был не просто семейный скандал.
Это был запуск нового бренда.
Сассексы хотели финансовой независимости, собственной медийной платформы и возможности самим решать, где жить, с кем разговаривать и какие проекты делать.
К июню семья перебралась в родную для Меган Калифорнию. В Монтесито — богатом анклаве неподалёку от Санта-Барбары — они приобрели особняк, стоимость которого СМИ оценивали примерно в 14,7 миллиона долларов.
Дальше всё происходило очень по-американски.
Большое интервью Опре Уинфри. Многомиллионные сделки с медиакомпаниями. Продюсерский бизнес. Подкасты. Документальные фильмы. Собственные благотворительные проекты. Книга Гарри. Лайфстайл Меган.
Из дворцовой пары они попытались превратиться в самостоятельную глобальную медиафраншизу.
И сначала казалось, что получилось.
Опра, Netflix и «Запасной»: как Сассексы монетизировали разрыв с дворцом
Главным ресурсом новой жизни Гарри и Меган стала история их старой жизни.
В интервью Опре Уинфри в 2021 году супруги рассказали о конфликтах внутри королевской семьи. Меган говорила о тяжёлом психологическом состоянии и разговорах относительно цвета кожи будущего ребёнка. Гарри рассказывал о разрушившихся отношениях с отцом. Дворец тогда ответил знаменитой формулировкой Елизаветы II о том, что «некоторые воспоминания могут различаться».
Затем появился сериал Harry & Meghan.
Он стал большим успехом Netflix: по данным самого стриминга, документальный проект собрал 23,4 млн просмотров и оказался одним из самых популярных документальных сериалов платформы.
А потом Гарри выпустил мемуары «Запасной» (Spare).
Книга стала бестселлером. В ней принц подробно описывал семейные конфликты, в том числе утверждал, что во время одной из ссор Уильям повалил его на пол. После этого отношения между братьями фактически превратились из семейной драмы в отдельный международный сериал.
Проблема была в другом.
Самым продаваемым продуктом Гарри и Меган всё это время оставалась королевская семья.
Они покинули дворец, чтобы перестать жить внутри королевской истории, — и построили значительную часть новой медийной карьеры на рассказах о том, как они из этой истории ушли.
Получился довольно жестокий парадокс: чем свободнее Сассексы становились от монархии, тем сильнее их коммерческая привлекательность зависела от слова royal.
Голливуд не рухнул — но новой династии не получилось
Было бы слишком просто сказать, что Америка Гарри и Меган полностью отвергла.
Это неправда.
Netflix в 2025 году продлил сотрудничество с их Archewell Productions, хотя прежнее масштабное соглашение сменилось более осторожным форматом first look — стриминг получил первоочередное право рассматривать новые проекты компании. Шоу Меган With Love, Meghan попадало в глобальный топ Netflix, а её лайфстайл-бренд As Ever на старте распродавал товары за считаные часы.
Но первоначальная эйфория всё-таки закончилась.
Контракт со Spotify стоимостью, которую американские СМИ оценивали примерно в $20 млн, прекратился ещё в 2023 году. Меган выпустила только один сезон своего подкаста Archetypes. Третий сезон её Netflix-шоу не последовал. Reuters сейчас аккуратно формулирует итог американского периода как mixed results — смешанные результаты.
И, пожалуй, самая точная оценка прозвучала от исполнительного редактора Deadline Доминика Паттена: Сассексы не достигли того статуса суперзвёзд, на который рассчитывали, хотя им удалось сохранить интерес публики.
То есть катастрофы не случилось.
Но и второй королевской династии в Голливуде не возникло.
Америка дала им деньги, свободу и площадки. Она не смогла дать только одного — новой истории мощнее той, которую Гарри получил при рождении.
Почему Гарри решил вернуться именно сейчас
Фото © ТАСС / АР / Alberto Pezzali
Самая человеческая причина — Карл III.
В 2024 году Букингемский дворец объявил, что у короля обнаружен рак. После этого Гарри несколько раз предпринимал попытки восстановить отношения с отцом.
В мае 2025 года после поражения в суде по делу об охране принц уже открыто говорил, что хочет примирения с семьёй.
А летом 2026-го случилось то, что ещё недавно выглядело почти невозможным.
Гарри и Меган приехали в Великобританию вместе с Арчи и Лилибет, после чего Карл III встретился с внуками в своей резиденции Хайгроув. До этого он не видел детей Гарри лично с 2022 года.
Месяц спустя появляется информация о переезде.
Совпадение слишком красивое, чтобы его не заметить.
Для Карла это возможность чаще видеть сына и внуков. Для Гарри — вернуть детям связь со страной, в которой он сам вырос. Для Арчи и Лилибет — наконец перестать быть британскими принцем и принцессой почти исключительно по строке в биографии.
Но есть ещё одна причина.
Дети Гарри и Меган могут изменить всю игру
Арчи родился в Великобритании. Лилибет — уже в США.
До нынешнего года дети Сассексов почти не участвовали в британской жизни семьи. Теперь оба должны пойти в школу в Великобритании.
И именно это превращает происходящее из очередного визита Гарри к отцу в настоящий поворот сюжета.
Можно прилететь в Лондон на благотворительный вечер и через два дня вернуться в Калифорнию.
Совсем другое дело — школьное расписание.
Школа означает быт. Друзей. Родителей одноклассников. Каникулы. Врачей. День рождения. Рождество. Дом, в который вечером возвращаются дети.
То есть именно те маленькие детали, из которых постепенно складывается понятие «мы здесь живём».
Сассексы могут сколько угодно сохранять виллу в Монтесито, но если Арчи и Лилибет каждое утро будут собирать рюкзаки в Британии, центр тяжести семьи неизбежно изменится.
А что принц Уильям?
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikolaj Barbanell
Вот здесь хеппи-энда пока нет.
С Карлом лёд, похоже, действительно начал таять. С Уильямом — почти нет.
Reuters сообщает, что братья по-прежнему едва разговаривают.
И это, возможно, главное препятствие для любой настоящей реставрации семьи.
Карл III — отец Гарри. Он может позволить себе простить сына как отец.
Уильям — будущий король.
Для него конфликт последних лет связан уже не только с личной обидой, но и с институтом, который однажды перейдёт под его ответственность.
Поэтому возвращение Гарри в Британию ещё совсем не означает возвращения того Гарри, который когда-то вместе с Уильямом и Кейт считался частью молодого лица монархии.
Домой можно купить билет.
Вернуть доверие чуть сложнее.
Вернутся ли Гарри и Меган в королевскую семью
На сегодняшний день ответ — нет.
Сассексы останутся неработающими членами королевской семьи. Они не будут жить в королевской резиденции и автоматически не получают обратно обязанности и привилегии, от которых отказались после «Мегзита».
И, пожалуй, именно поэтому нынешнее возвращение интереснее банального дворцового примирения.
В 2020-м Гарри и Меган пытались построить жизнь по формуле:
королевский статус минус королевская семья.
Следующие шесть лет показали, что математика работает не идеально.
Гарри остаётся интересен миру не просто как Гарри Маунтбеттен-Виндзор, меценат или продюсер. Он интересен как сын короля, брат будущего короля и сын принцессы Дианы.
Меган может выпускать варенье, снимать шоу и возвращаться в кино, но огромное внимание к ней возникло и продолжает существовать потому, что однажды актриса из «Форс-мажоров» вошла в часовню Святого Георгия и вышла оттуда герцогиней Сассекской.
От этого наследства невозможно отказаться пресс-релизом.
Так закончилась ли американская мечта Меган Маркл и принца Гарри?
Скорее закончилась её первая версия.
Та, в которой предполагалось, что Гарри и Меган смогут уехать за океан, построить новую империю и оставить старую за спиной.
Им действительно удалось стать финансово независимыми. Получить крупные контракты. Заработать на книгах и телевидении. Построить собственные проекты. Вырастить детей вдали от дворцовой камеры наблюдения.
Но через шесть лет они возвращаются именно туда, откуда когда-то так демонстративно уехали.
Не в Букингемский дворец.
Не к королевским обязанностям.
Пока даже не к Уильяму.
Они возвращаются в орбиту.
И это, пожалуй, лучший финал первого сезона «Мегзита»: Гарри и Меган уехали в Америку доказывать, что могут существовать без британской монархии, а Британия всё это время оставалась самой дорогой частью их бренда.
Корона им вроде бы больше не нужна.
Но уйти из её тени оказалось куда труднее, чем из дворца.