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20 августа, 11:27

Конец американской мечты: зачем принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию

Оглавление
Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию: что известно
Как начиналась американская мечта Гарри и Меган
Опра, Netflix и «Запасной»: как Сассексы монетизировали разрыв с дворцом
Голливуд не рухнул — но новой династии не получилось
Почему Гарри решил вернуться именно сейчас
Дети Гарри и Меган могут изменить всю игру
А что принц Уильям?
Вернутся ли Гарри и Меган в королевскую семью
Так закончилась ли американская мечта Меган Маркл и принца Гарри?

Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию с детьми после шести лет жизни в США. Почему Сассексы покидают Калифорнию, где будут жить Арчи и Лилибет и помирился ли Гарри с Карлом III.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию спустя шесть лет после «Мегзита». Их дети Арчи и Лилибет пойдут в британскую школу, семья обзаведётся домом в стране, а Гарри снова сближается с Карлом III. Life.ru разбирается, почему красивый побег Сассексов из дворца в Калифорнию заканчивается там, где когда-то начался, — рядом с Виндзорами.

Шесть лет назад это выглядело почти как современная сказка о победе человека над системой.

Принц, которому надоела жизнь по дворцовому протоколу, американская актриса, которую не приняла старая британская машина, маленький ребёнок — и билет в один конец из дождливого Лондона в солнечную Калифорнию.

Никаких обязательных рукопожатий. Никаких рождественских выходов перед фотографами. Никаких поклонов старшим родственникам. Вместо Букингемского дворца — вилла в Монтесито. Вместо придворных обязанностей — Netflix, Spotify, Опра Уинфри, собственная продюсерская компания и обещание финансовой независимости.

Казалось, Гарри и Меган собирались доказать всему миру простую вещь: быть Сассексами можно и без Виндзоров.

Шесть лет спустя выяснилось, что это гораздо сложнее.

Принц Гарри и Меган Маркл собираются вернуться в Великобританию уже в конце августа 2026 года. Вместе с ними переедут семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет, которые в сентябре должны начать учиться в британской школе. Семья планирует жить в стране продолжительное время, хотя дом в Калифорнии сохранит. Королевскую резиденцию Сассексам не дадут, и работающими членами королевской семьи они снова не станут.

И всё же символизм почти безупречен.

Карл III захотел увидеть детей принца Гарри и Меган Маркл, но поставил неожиданное условие
Карл III захотел увидеть детей принца Гарри и Меган Маркл, но поставил неожиданное условие

«Мегзит» закончился обратным билетом.

Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию: что известно

О грядущем переезде сообщили сразу несколько западных СМИ. Reuters пишет, что информацию подтвердил источник, близкий к Сассексам, хотя Букингемский дворец и официальный представитель Гарри публично её пока не комментировали.

Гарри, Меган, Арчи и Лилибет должны перебраться из Калифорнии в Великобританию на длительный срок. Дети начнут учебный год уже там. При этом супруги не поселятся ни в Букингемском дворце, ни в другой королевской резиденции и сохранят статус неработающих членов семьи.

Это важно: никакого «Мегзита наоборот» в юридическом смысле пока не происходит.

Гарри не получает обратно прежний статус, Меган не возвращается к официальным выходам в роли работающей герцогини, а супруги не становятся представителями короля.

Но в семейном и символическом смысле разворот получается почти на 180 градусов.

Потому что в 2020 году Великобритания была местом, от которого Сассексы пытались дистанцироваться. В 2026-м она снова становится местом, где будут расти их дети.

Как начиналась американская мечта Гарри и Меган

Фото © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Фото © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Когда в январе 2020 года Гарри и Меган объявили о намерении отойти от обязанностей старших членов королевской семьи, это был не просто семейный скандал.

Это был запуск нового бренда.

Семья принца Гарри готовится к переезду из США в Британию
Семья принца Гарри готовится к переезду из США в Британию

Сассексы хотели финансовой независимости, собственной медийной платформы и возможности самим решать, где жить, с кем разговаривать и какие проекты делать.

К июню семья перебралась в родную для Меган Калифорнию. В Монтесито — богатом анклаве неподалёку от Санта-Барбары — они приобрели особняк, стоимость которого СМИ оценивали примерно в 14,7 миллиона долларов.

Дальше всё происходило очень по-американски.

Большое интервью Опре Уинфри. Многомиллионные сделки с медиакомпаниями. Продюсерский бизнес. Подкасты. Документальные фильмы. Собственные благотворительные проекты. Книга Гарри. Лайфстайл Меган.

Из дворцовой пары они попытались превратиться в самостоятельную глобальную медиафраншизу.

И сначала казалось, что получилось.

Опра, Netflix и «Запасной»: как Сассексы монетизировали разрыв с дворцом

Главным ресурсом новой жизни Гарри и Меган стала история их старой жизни.

В интервью Опре Уинфри в 2021 году супруги рассказали о конфликтах внутри королевской семьи. Меган говорила о тяжёлом психологическом состоянии и разговорах относительно цвета кожи будущего ребёнка. Гарри рассказывал о разрушившихся отношениях с отцом. Дворец тогда ответил знаменитой формулировкой Елизаветы II о том, что «некоторые воспоминания могут различаться».

Затем появился сериал Harry & Meghan.

Он стал большим успехом Netflix: по данным самого стриминга, документальный проект собрал 23,4 млн просмотров и оказался одним из самых популярных документальных сериалов платформы.

А потом Гарри выпустил мемуары «Запасной» (Spare).

Книга стала бестселлером. В ней принц подробно описывал семейные конфликты, в том числе утверждал, что во время одной из ссор Уильям повалил его на пол. После этого отношения между братьями фактически превратились из семейной драмы в отдельный международный сериал.

Проблема была в другом.

Самым продаваемым продуктом Гарри и Меган всё это время оставалась королевская семья.

Они покинули дворец, чтобы перестать жить внутри королевской истории, — и построили значительную часть новой медийной карьеры на рассказах о том, как они из этой истории ушли.

Получился довольно жестокий парадокс: чем свободнее Сассексы становились от монархии, тем сильнее их коммерческая привлекательность зависела от слова royal.

Голливуд не рухнул — но новой династии не получилось

Было бы слишком просто сказать, что Америка Гарри и Меган полностью отвергла.

Это неправда.

Netflix в 2025 году продлил сотрудничество с их Archewell Productions, хотя прежнее масштабное соглашение сменилось более осторожным форматом first look — стриминг получил первоочередное право рассматривать новые проекты компании. Шоу Меган With Love, Meghan попадало в глобальный топ Netflix, а её лайфстайл-бренд As Ever на старте распродавал товары за считаные часы.

Но первоначальная эйфория всё-таки закончилась.

Из грязи в князи. Как род Меган Маркл за 150 лет прошёл путь от рабства до трона
Из грязи в князи. Как род Меган Маркл за 150 лет прошёл путь от рабства до трона

Контракт со Spotify стоимостью, которую американские СМИ оценивали примерно в $20 млн, прекратился ещё в 2023 году. Меган выпустила только один сезон своего подкаста Archetypes. Третий сезон её Netflix-шоу не последовал. Reuters сейчас аккуратно формулирует итог американского периода как mixed results — смешанные результаты.

И, пожалуй, самая точная оценка прозвучала от исполнительного редактора Deadline Доминика Паттена: Сассексы не достигли того статуса суперзвёзд, на который рассчитывали, хотя им удалось сохранить интерес публики.

То есть катастрофы не случилось.

Но и второй королевской династии в Голливуде не возникло.

Америка дала им деньги, свободу и площадки. Она не смогла дать только одного — новой истории мощнее той, которую Гарри получил при рождении.

Почему Гарри решил вернуться именно сейчас

Фото © ТАСС / АР / Alberto Pezzali

Фото © ТАСС / АР / Alberto Pezzali

Самая человеческая причина — Карл III.

В 2024 году Букингемский дворец объявил, что у короля обнаружен рак. После этого Гарри несколько раз предпринимал попытки восстановить отношения с отцом.

В мае 2025 года после поражения в суде по делу об охране принц уже открыто говорил, что хочет примирения с семьёй.

А летом 2026-го случилось то, что ещё недавно выглядело почти невозможным.

Гарри и Меган приехали в Великобританию вместе с Арчи и Лилибет, после чего Карл III встретился с внуками в своей резиденции Хайгроув. До этого он не видел детей Гарри лично с 2022 года.

Месяц спустя появляется информация о переезде.

Совпадение слишком красивое, чтобы его не заметить.

Для Карла это возможность чаще видеть сына и внуков. Для Гарри — вернуть детям связь со страной, в которой он сам вырос. Для Арчи и Лилибет — наконец перестать быть британскими принцем и принцессой почти исключительно по строке в биографии.

Но есть ещё одна причина.

Дети Гарри и Меган могут изменить всю игру

Арчи родился в Великобритании. Лилибет — уже в США.

До нынешнего года дети Сассексов почти не участвовали в британской жизни семьи. Теперь оба должны пойти в школу в Великобритании.

И именно это превращает происходящее из очередного визита Гарри к отцу в настоящий поворот сюжета.

Можно прилететь в Лондон на благотворительный вечер и через два дня вернуться в Калифорнию.

Совсем другое дело — школьное расписание.

Школа означает быт. Друзей. Родителей одноклассников. Каникулы. Врачей. День рождения. Рождество. Дом, в который вечером возвращаются дети.

То есть именно те маленькие детали, из которых постепенно складывается понятие «мы здесь живём».

Сассексы могут сколько угодно сохранять виллу в Монтесито, но если Арчи и Лилибет каждое утро будут собирать рюкзаки в Британии, центр тяжести семьи неизбежно изменится.

А что принц Уильям?

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikolaj Barbanell

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikolaj Barbanell

Вот здесь хеппи-энда пока нет.

С Карлом лёд, похоже, действительно начал таять. С Уильямом — почти нет.

Reuters сообщает, что братья по-прежнему едва разговаривают.

Принц Уильям стал вдвое богаче собственного отца — Карла III
Принц Уильям стал вдвое богаче собственного отца — Карла III

И это, возможно, главное препятствие для любой настоящей реставрации семьи.

Карл III — отец Гарри. Он может позволить себе простить сына как отец.

Уильям — будущий король.

Для него конфликт последних лет связан уже не только с личной обидой, но и с институтом, который однажды перейдёт под его ответственность.

Поэтому возвращение Гарри в Британию ещё совсем не означает возвращения того Гарри, который когда-то вместе с Уильямом и Кейт считался частью молодого лица монархии.

Домой можно купить билет.

Вернуть доверие чуть сложнее.

Вернутся ли Гарри и Меган в королевскую семью

На сегодняшний день ответ — нет.

Сассексы останутся неработающими членами королевской семьи. Они не будут жить в королевской резиденции и автоматически не получают обратно обязанности и привилегии, от которых отказались после «Мегзита».

И, пожалуй, именно поэтому нынешнее возвращение интереснее банального дворцового примирения.

В 2020-м Гарри и Меган пытались построить жизнь по формуле:

королевский статус минус королевская семья.

Следующие шесть лет показали, что математика работает не идеально.

Гарри остаётся интересен миру не просто как Гарри Маунтбеттен-Виндзор, меценат или продюсер. Он интересен как сын короля, брат будущего короля и сын принцессы Дианы.

Меган может выпускать варенье, снимать шоу и возвращаться в кино, но огромное внимание к ней возникло и продолжает существовать потому, что однажды актриса из «Форс-мажоров» вошла в часовню Святого Георгия и вышла оттуда герцогиней Сассекской.

От этого наследства невозможно отказаться пресс-релизом.

Так закончилась ли американская мечта Меган Маркл и принца Гарри?

Скорее закончилась её первая версия.

Та, в которой предполагалось, что Гарри и Меган смогут уехать за океан, построить новую империю и оставить старую за спиной.

Им действительно удалось стать финансово независимыми. Получить крупные контракты. Заработать на книгах и телевидении. Построить собственные проекты. Вырастить детей вдали от дворцовой камеры наблюдения.

Но через шесть лет они возвращаются именно туда, откуда когда-то так демонстративно уехали.

Не в Букингемский дворец.

Не к королевским обязанностям.

Пока даже не к Уильяму.

Они возвращаются в орбиту.

И это, пожалуй, лучший финал первого сезона «Мегзита»: Гарри и Меган уехали в Америку доказывать, что могут существовать без британской монархии, а Британия всё это время оставалась самой дорогой частью их бренда.

Корона им вроде бы больше не нужна.

Но уйти из её тени оказалось куда труднее, чем из дворца.

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Александра Новоселова
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