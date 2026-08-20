Семья принца Гарри готовится к переезду из США в Британию

Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и двумя детьми готовится к переезду обратно в Великобританию после нескольких лет жизни в США. По данным британской прессы, семья может сменить место жительства уже в ближайшее время.

Как сообщает The Daily Telegraph, герцог и герцогиня Сассекские намерены поселиться в частной резиденции за пределами Лондона, которая не связана с королевской семьёй. Их дети – семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет Диана – уже якобы получили места в школе, где должны начать обучение в сентябре.

При этом возвращение не означает, что Гарри и Меган снова станут выполнять официальные обязанности представителей монархии. Пара сохранила решение отказаться от статуса работающих членов королевской семьи, принятое в 2020 году.

По данным издания, о планах сына заранее узнал король Карл III, а также принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон. Источники газеты утверждают, что Великобритания должна стать главным местом проживания семьи, хотя у супругов останутся дома в США и Португалии.

Гарри и Меган покинули королевскую семью весной 2020 года и переехали в Калифорнию. После этого пара неоднократно публично рассказывала о сложностях отношений с монархией, однако в последнее время появились сообщения о попытках восстановить контакт с родственниками.

Ранее Life.ru писал, что Карл III предложил принцу Гарри остановиться в Букингемском дворце во время визита в Великобританию. Это стало одним из сигналов возможного потепления отношений между отцом и сыном после нескольких лет напряжения. Источники британских СМИ отмечали, что стороны постепенно пытаются наладить диалог, несмотря на прежние разногласия.