Лишённый титулов экс-принц Эндрю получит королевские почести при смерти

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор остаётся в секретном списке британского правительства на похороны с королевскими почестями, несмотря на лишение титулов. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Великобритании.

«Бывший герцог Йоркский остаётся в секретном правительственном списке королевских особ, которых похоронят с большими почестями», — пишет издание.

Британские власти заранее составляют подробные планы похорон членов королевской семьи. Лишение Эндрю титулов не исключило его из соответствующего списка, утверждает газета.

По данным Daily Mail, местом захоронения Эндрю может стать Королевская усыпальница во Фрогморе в Виндзоре. Там находится могила Эдуарда VIII. Он отрёкся от престола в 1936 году ради брака с американкой Уоллис Симпсон.

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