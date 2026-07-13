«Что вы знали?»: Фото экс-принца Эндрю и Эпштейна пронесли в Букингемский дворец

Активисты британского антимонархического движения Republic проникли в тронный зал Букингемского дворца и развернули там огромное совместное фото бывшего принца Эндрю и скандального финансиста Джеффри Эпштейна, ставшего объектом уголовного расследования о торговле людьми и педофилии. Об этом пишет газета Metro.

Протестующие купили обычные туристические билеты и прошли во дворец вместе с посетителями. На баннере был размещён вопрос «Что вы знали?», который участники кампании адресуют британской королевской семье.

Руководитель Republic Грэм Смит заявил, что охрана резиденции оказалась мягче, чем можно было ожидать. Смотрители потребовали от участников покинуть помещение, однако к тому моменту они уже завершили акцию.

Девушка по имени Вирджиния Джуффре утверждала, что Эпштейн передал её Эндрю для сексуальной эксплуатации. Бывший член королевской семьи отрицал обвинения, а поданный против него гражданский иск был урегулирован в 2022 году. В октябре 2025-го Букингемский дворец начал процедуру лишения Эндрю оставшихся титулов и почестей.