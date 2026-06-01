Помощница Эпштейна рассказала, что бывший принц Эндрю приглашал её к себе домой

Близкая помощница американского финансиста Джеффри Эпштейна Сара Келлен заявила, что бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приглашал её к себе домой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на показания женщины.

Келлен утверждает, что Эндрю предлагал ей посетить его резиденцию «Роял-Лодж» в Виндзоре, откуда он был выселен в декабре, либо встретиться в Букингемском дворце.

Издание отмечает, что 46-летняя Келлен на протяжении более чем десяти лет, начиная с 2001 года, работала личным ассистентом Джеффри Эпштейна.