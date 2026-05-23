Полиция Британии не может собрать улики на экс-принца Эндрю по делу Эпштейна

Британская полиция столкнулась с проблемами при сборе доказательств против экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в деле, связанном с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Telegraph. Правоохранители расширили перечень обвинений, но конкретных доказательств так и не нашли.

В настоящее время полиция приступила к сбору доказательств в отношении предполагаемых сексуальных преступлений, совершённых бывшим принцем, и обратилась к возможным жертвам с призывом предоставить показания. Источник добавил, что подобные действия, как правило, предпринимаются в исключительных случаях, когда другие методы получения доказательств оказались безуспешными.

Самого экс-принца задержали 19 февраля — в 66-й день рождения. Его подозревают в том, что, работая спецпредставителем Лондона по международной торговле и инвестициям, он сливал конфиденциальную информацию Эпштейну. Через несколько часов Эндрю отпустили. Формальных обвинений ему пока не предъявили, расследование продолжается.

Ранее младший министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант заявил, что Министерство торговли приступило к изучению связей экс-принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном. Ведомство уже подняло собственные документы, которые относятся к периоду, когда брат короля занимал должность специального представителя по международной торговле.