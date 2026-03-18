Бывшей жене принца Эндрю предложили миллионы за королевские секреты

Крупные издательства хотят, чтобы бывшая жена принца Эндрю написала откровенные мемуары о королевской семье. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Сара Фергюсон, бывшая супруга принца Эндрю (младшего брата короля Карла III), может стать источником новых скандалов для британской монархии. Принц Эндрю, лишённый титулов, выселенный из резиденции и арестованный из-за связей с Джеффри Эпштейном, больше не является препятствием для Фергюсон.

Королевский эксперт Том Сайкс считает, что теперь, не имея официального статуса и доступа к государственным средствам, но при этом нуждаясь в деньгах (недавно она провела дорогостоящее лечение в швейцарской клинике, где ночь обходится в $17 000), Фергюсон может раскрыть любые дворцовые тайны, что представляет угрозу для репутации короны.

Фергюсон, автор более 60 книг и опытный игрок в издательском мире, могла бы неплохо заработать на откровенной книге о своей жизни с принцем Эндрю, как намекнул источник из издательской сферы. Однако, по словам инсайдеров из Букингемского дворца, там не теряют надежды, что никаких скандальных откровений не последует. Они уверены, что Ферги не станет рисковать судебными исками и не захочет подставлять своих дочерей, принцесс Беатрис и Евгению.