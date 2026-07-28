Карл III предложил принцу Гарри остановиться в Букингемском дворце

Карл III снова зовет принца Гарри в Букингемский дворец. Как пишет Daily Star, король предложил сыну остановиться в резиденции во время предстоящего визита. Напомним, что в июле Гарри уже упустил такой шанс: сначала он отказался от приглашения, а когда передумал, было уже поздно — во дворце не успевали подготовить всё необходимое к его приезду.

На этот раз принц Гарри решил не затягивать с ответом и сразу согласился на предложение отца, что многие обозреватели расценили как признак примирения. Специалисты полагают, что Гарри наконец оценил великодушие короля и решил пойти на встречу.

В скором времени принц должен появиться в Великобритании на мероприятии WellChild Awards. Приедет ли он один или с Меган и детьми, пока не сообщается. Из-за потери права на оплачиваемую налогоплательщиками охрану, Гарри вынужден соблюдать строгий регламент: он обязан уведомлять британские службы безопасности о своем визите минимум за месяц, так как все его судебные иски по поводу восстановления защиты были отклонены.

Ранее впервые за четыре года состоялась встреча короля Карла III и королевы Камиллы с принцем Гарри, Меган Маркл и их детьми, Арчи и Лилибет. Члены королевской семьи провели встречу в частной резиденции монарха, расположенной в графстве Глостершир.