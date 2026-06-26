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26 июня, 11:31

Принц Уильям стал вдвое богаче собственного отца — Карла III

Mirror: Состояние принца Уильяма достигло 1,2 млрд фунтов, он обогнал Карла III

Принц Уильям. Обложка © ТАСС / Zuma

Принц Уильям. Обложка © ТАСС / Zuma

Наследник британского престола стал богаче действующего короля. Состояние принца Уильяма, пишет Mirror, достигло 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Издание опирается на данные из отчётов о Суверенном гранте — финансировании из казны, используемом королевским двором для оплаты официальный обязанностей.

Столь внушительное состояние принца Уэльского получил благодаря унаследованию герцогств Ланкастер и Корнуолл. Также, судя по последним данным, в 2025-2026 годах он лично заработал 21,6 миллиона. К слову, сам Карл III обладает активами вдвое меньшими — его состояние оценивается в 640 миллионов. За последний год оно выросло на 30 миллионов.

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Ранее британская газета The Guaridian писала, что Карл III и его супруга Камилла не планируют возвращаться в Букингемский дворец после завершения масштабной реконструкции. На работы планируют потратить 369 миллионов фунтов стерлингов.

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Матвей Константинов
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