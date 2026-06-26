Карл III и Камилла не будут жить в Букингемском дворце после ремонта за £369 млн

Король Карл III и королева Камилла не планируют переезжать в Букингемский дворец после завершения масштабной реконструкции стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов, они предпочли остаться в Кларенс-хаусе. Об этом сообщило издание The Guardian.

Ремонтные работы в резиденции в Лондоне должны завершиться в конце следующего года. Несмотря на это, монаршая чета решила не менять место проживания и продолжит жить в Кларенс-хаусе неподалёку. При этом Букингемский дворец сохранит статус административного и церемониального центра королевской власти. Там же останется доступ для части официальных мероприятий и приёмов.

«[Букингемский дворец] является и останется штаб-квартирой монархии, жемчужиной наших национальных зданий, а стандарт суверена гордо летит с крыши всякий раз, когда его величество находится в Лондоне», — сказал представитель королевской семьи.

Обсуждение решения совпало с публикацией финансовых данных королевской семьи. Из них следует, что Карл III в 2024–2025 годах заплатил около 12,9 млн фунтов налогов, а принц Уильям — 7,76 млн фунтов. Также сообщается об увеличении суверенного гранта — средств, выделяемых монарху из бюджета на выполнение обязанностей. По прогнозам, к 2027–2028 году он почти достигнет 100 млн фунтов, увеличившись более чем вдвое за несколько лет.

В королевском окружении подчёркивают, что дворец останется «центром монархии», а сам монарх будет пользоваться отдельными помещениями для рабочих визитов и периодического проживания.

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