Депутат скрестила пальцы во время присяги Карлу III и вызвала скандал в Британии

Во время церемонии присяги королю Карлу III 22 июня 2026 года депутат от Шотландской национальной партии Лара Бёрд скрестила пальцы и вызвала общественный скандал. Момент был зафиксирован в прямой трансляции заседания Палаты общин. Этот эпизод быстро распространился в социальных сетях и вызвал критику со стороны части пользователей.

Лара Бёрд скрещивает пальцы во время присяги Карлу III. Видео © X / DownWithTheSNP

Сама депутат, представляющая округ Арброт и Броти-Ферри, объяснила свою позицию, заявив, что её приоритетом остаются жители округа и народ Шотландии. Она также отметила, что подобные действия, по её словам, уже предпринимались другими парламентариями и могут повторяться. Бёрд заявила, что вестминстерские структуры, как она считает, слишком остро реагируют на то, что новый депутат присягает на верность своим избирателям, а не только формальной процедуре.

После инцидента в политической среде началось обсуждение допустимости такого поведения во время присяги. Критики назвали действия Бёрд несерьёзными и заявили, что процедура была превращена в «фарс», при этом указывая на обязательный характер парламентской клятвы.

В дискуссии также проводилось сравнение с депутатами «Шинн Фейн», которые традиционно отказываются от присяги по принципиальным соображениям. В случае Бёрд часть оппонентов расценила её поведение как символический жест без открытого политического отказа от процедуры.

Отдельно отмечается, что подобные ситуации усиливают внимание к отношениям между шотландскими националистами и британскими парламентскими институтами. В политическом анализе подчёркивается, что подобные эпизоды становятся предметом споров о форме соблюдения парламентских правил.

Это не первая английская традиция, попавшая в новости за последние дни. Накануне Life.ru рассказывал, что британские военные временно отменили церемонию смены караула в Лондоне и Виндзоре, включая мероприятия у Букингемского дворца, из-за аномальной жары. Решение связано с экстремальными погодными условиями и направлено на сокращение времени пребывания военнослужащих под прямыми солнечными лучами, о чём сообщила Королевская гвардейская дивизия в соцсетях.Метеобюро Великобритании объявило в стране красный уровень погодной опасности. По прогнозам, температура в ближайшие дни может подняться до 39 градусов, а местами превысить этот показатель.