Гвардейцы сдались жаре: Британская армия отменила смену караула у Букингемского дворца

Британская армия отменила церемонию смены караула в Лондоне и Виндзоре, включая Букингемский дворец, из-за аномальной жары. На фоне экстремальных условий власти приняли решение временно изменить церемониальные мероприятия и сократить пребывание военнослужащих на солнце. Об этом рассказала Королевская гвардейская дивизия в соцсетях.

По данным метеорологического бюро Великобритании, в стране объявлен красный уровень погодной опасности. Ожидается, что температура в ближайшие дни может достигать 39 градусов, а местами — ещё выше.

В частности, солдаты будут размещаться в тени и чаще сменять друг друга, а во вторник, среду и четверг традиционная церемония проводиться не будет. Смена караула у королевских резиденций считается одной из самых известных туристических традиций Великобритании, регулярно привлекающей большое число зрителей.

Напомним, что по Европе ударила экстремальная жара — в эпицентре оказалась Франция, где температура воздуха прогревается до +43 градусов. Великобритания готовится к повышению столбика термометра до +38 градусов, а в Испании из-за погоды отменили публичный просмотр матча сборной.