Аномальная жара в Европе ударила по пернатым, заставив их выпрыгивать из гнёзд

Аномальная жара в Европе резко ударила по птицам, которые строят гнёзда в карнизах крыш. Особенно сильно страдают стрижи, ласточки, воробьи и скворцы, сообщают специалисты. Об этом пишет Reuters.

По словам экспертов, температура на крышах в такие периоды может достигать 50–60 градусов Цельсия. В этих условиях гнёзда превращаются в настоящие «ловушки» с экстремальным перегревом.

Из-за этого птицы меняют поведение и нередко выбирают рискованный выход из укрытий. Как отмечается, они начинают чаще прыгать и покидать гнёзда, чтобы не погибнуть от перегрева.

«Температуры на крышах иногда могут достигать 50, даже 60 градусов Цельсия. Поэтому они предпочитают прыгать, а не позволить себе умереть и буквально жариться в своих гнёздах», — сказала Ромен де Жагере, основательница центра реабилитации диких животных в Темплу (Бельгия).

Специалисты связывают ситуацию с продолжающейся волной жары, которая охватила ряд европейских стран. В таких условиях перегрев особенно опасен для птенцов и взрослых особей в плотной городской застройке.

Напомним, что по Европе ударила экстремальная жара — в эпицентре оказалась Франция, где температура воздуха прогревается до +43 градусов. Великобритания готовится к повышению столбика термометра до +38 градусов, а в Испании из-за погоды отменили публичный просмотр матча сборной.