The Times: Принц Гарри и Меган не планируют оставаться в Великобритании навсегда

Принц Гарри и Меган Маркл не планируют оставаться в Великобритании навсегда. Семья вернулась в страну вместе с детьми, но нынешний переезд может оказаться временным, сообщает The Times со ссылкой на два источника из окружения супругов.

Один из собеседников предположил, что Гарри и Меган проведут в Британии около полугода, год или даже дольше. При этом точных сроков у пары пока нет. Источники отмечают, что супруги не привязаны к одной стране. Помимо США, у них есть жильё в Португалии, поэтому после Великобритании они могут снова сменить место жительства. Среди возможных вариантов предполагается Канада и Австралия.

Возвращение семьи в Британию связано в том числе с детьми: Арчи и Лилибет должны начать учёбу в британской частной школе в сентябре. Решение о переезде было принято всего за неделю до того, как Гарри и Меган сообщили о нём королю Карлу III.

Ранее стало известно, что принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и двумя детьми готовится к переезду обратно в Великобританию после нескольких лет жизни в США. Они намерены поселиться в частной резиденции за пределами Лондона, которая не связана с королевской семьёй. При этом возвращение не означает, что Гарри и Меган снова станут выполнять официальные обязанности представителей монархии. Пара сохранила решение отказаться от статуса работающих членов королевской семьи, принятое в 2020 году.