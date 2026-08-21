Суд обязал принца Гарри и Элтона Джона выплатить издателю The Daily Mail $13 млн

Принц Гарри, Элтон Джон и другие знаменитости выплатят £9,5 млн ($13 млн) издателю газеты The Daily Mail после проигранного разбирательства. Решение принял Высокий суд Англии и Уэльса, сообщил телеканал Sky News.

Суд 7 июля отклонил иск к компании Associated Newspapers Limited. Заявители обвиняли издателя в незаконном сборе информации, взломе мобильных устройств и нарушении права на частную жизнь.

Вместе с принцем Гарри и Элтоном Джоном в суд обратились актрисы Элизабет Хёрли и Сэди Фрост. К ним присоединились член Палаты лордов Дорин Лоуренс и бывший депутат Палаты общин Саймон Хьюз.

Издатель требовал взыскать с истцов £34,5 млн ($47 млн) судебных расходов. Компания просила назначить первый промежуточный платёж в размере £9,9 млн ($13,5 млн). Адвокаты знаменитостей предлагали снизить его до £7,9 млн ($10,8 млн).

Судья Мэттью Никлин определил размер выплаты в £9,5 млн. Сумма может вырасти после следующих заседаний, на которых суд продолжит рассматривать вопрос о расходах. В компании назвали решение «ещё одной ошеломительной победой журналистики».

Ранее сообщалось, что принц Гарри, Меган Маркл и их дети могут переехать из США в Великобританию. По сведениям британской прессы, семья рассматривает частную резиденцию за пределами Лондона, которая не относится к имуществу королевской семьи. Семилетнему Арчи и пятилетней Лилибет Диане якобы подобрали школу, где они смогут начать занятия в сентябре. Переезд не предполагает возвращения супругов к обязанностям работающих членов королевской семьи. От этого статуса они отказались в 2020 году, после чего поселились в Калифорнии.