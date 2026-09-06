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Опубликовано 6 сентября, 10:21

«Источник опасности»: Принцу Гарри тревожно за своих детей

Принц Гарри опасается за своих детей в британской школе

Обложка © ТАСС / АР / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / АР / Alex Brandon

Принц Гарри выразил серьёзные опасения за безопасность своих детей, которые на следующей неделе пойдут в школу в Великобритании. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на друзей семьи.

Главный риск связан с ежедневными поездками в учебное заведение. Источники подчёркивают, что регулярные маршруты в одно и то же время делают семью уязвимой для слежки. Чета опасается не только внимания папарацци и международных СМИ, но и возможных действий «волков-одиночек», желающих причинить вред.

Несмотря на отсутствие официальной охраны, дети принца Гарри будут находиться под скрытой защитой полиции.

Секретная миссия Гарри и Меган: Королевская чета выдвинула правила школе, где должны учиться их дети
Секретная миссия Гарри и Меган: Королевская чета выдвинула правила школе, где должны учиться их дети

Напомним, Life.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию спустя шесть лет после так называемого «Мегзита». Их дети должны пойти в британскую школу, а сама семья намерена обзавестись жильём в стране. При этом Гарри вновь начал сближаться с Карлом III.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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