«Источник опасности»: Принцу Гарри тревожно за своих детей

Принц Гарри выразил серьёзные опасения за безопасность своих детей, которые на следующей неделе пойдут в школу в Великобритании. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на друзей семьи.

Главный риск связан с ежедневными поездками в учебное заведение. Источники подчёркивают, что регулярные маршруты в одно и то же время делают семью уязвимой для слежки. Чета опасается не только внимания папарацци и международных СМИ, но и возможных действий «волков-одиночек», желающих причинить вред.

Несмотря на отсутствие официальной охраны, дети принца Гарри будут находиться под скрытой защитой полиции.

Напомним, Life.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию спустя шесть лет после так называемого «Мегзита». Их дети должны пойти в британскую школу, а сама семья намерена обзавестись жильём в стране. При этом Гарри вновь начал сближаться с Карлом III.