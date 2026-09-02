Секретная миссия Гарри и Меган: Королевская чета выдвинула правила школе, где должны учиться их дети

Герцог и герцогиня Сассекские сформулировали перечень условий для частного учебного заведения на территории Соединённого Королевства, куда планировалось устроить наследников пары — принца Арчи и принцессу Лилибет. Этим поделился таблоид Page Six, который обратился за комментарием к эксперту Кинси Скофилд.

В адрес руководства и родительского комитета школы, расположенной в Котсуолдсе, направили официальные уведомления, информирующие о введении дополнительных ограничений. Скофилд уточнила, что со стороны Сассекских поступило требование полностью исключить любую фото- и видеосъёмку их отпрысков, а также воспрепятствовать обнародованию отснятых материалов в интернете и прессе. Помимо этого, под запрет попала передача любой информации, касающейся как самих учащихся, так и их родителей.

В тех же письмах, по словам эксперта, акцентировалось внимание на том, что присутствие в школе отпрысков публичных персон способно породить чрезмерный интерес со стороны общества и журналистов. В связи с этим родителям ещё раз настоятельно рекомендовали воздерживаться от съёмки чужих детей без получения предварительного согласия, а также от обнародования изображений, личных сведений или каких-либо подробностей об учениках и их семьях на различных онлайн-платформах.

Название учебного заведения Page Six намеренно не обнародовало, однако отметило, что по итогу переговоров Арчи и Лилибет будут получать образование совершенно в другой школе.

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