Вратарь лондонского SE Dons может стать новым королём Уганды

36-летний вратарь и капитан лондонского клуба SE Dons Джордж Десмонд Камураси может возглавить традиционное королевство Торо на западе Уганды. Об этом сообщила The Times.

Камураси приходится двоюродным братом умершему монарху Ойо Ньимбе Кабамбе Игуру Рукиди IV. Его отец — принц Джордж Десмонд Мугеньи. Сам претендент вырос в Великобритании и продолжает выступать за SE Dons, который играет в девятом по уровню дивизионе английского футбола.

Кандидатуру футболиста поддержали 15 из 18 членов комитета королевской семьи, присутствовавших на заседании. Однако правящий клан Бабиито пока официально не подтвердил результаты голосования.

Представитель клана Мозес Мусингузи заявил, что нового монарха не выбирают голосованием. По его словам, имя будущего Омукамы станет известно во время традиционных ритуалов, которые пройдут на похоронах Ойо 12 сентября. Процедура предполагает, что избранный принц пройдёт через ритуальное место Омусанга, примет королевские регалии и ударит в барабан. После этого его должны признать новым правителем Торо.

Ситуацию осложняют заявления премьер-министра королевства и королевы-матери о том, что у покойного монарха остался сын. Глава клана Бабиито Чарльз Камураси заявил, что раньше не знал об этом ребёнке, и потребовал подтвердить его происхождение перед старейшинами.

Торо Ойо Ниймба умер в возрасте 34 лет. Он проходил лечение от агрессивной формы рака. Ойо взошёл на престол в 1995 году в возрасте трёх лет и почти 31 год оставался королём Торо. Он не был женат, однако после его смерти власти сообщили о возможном наследнике. Это стало одной из причин, по которым вопрос о новом монархе остаётся спорным. Традиционные королевства Уганды не обладают государственной политической властью, но их правители сохраняют заметное культурное и общественное влияние.