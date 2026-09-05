Тело короля Уганды вернули на родину после его смерти от рака в США

Тело короля Торо Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV доставили из США в Уганду. Гроб с 34-летним монархом встретил в аэропорту Энтеббе президент страны Йовери Мусевени, сообщает Reuters.

Ойо Ньимба умер в конце августа в Соединённых Штатах, где проходил лечение от агрессивной формы рака. В Уганде объявили трёхдневный национальный траур. Гроб, покрытый флагами государства и королевства, доставят во дворец Карузика. Прощание продлится до 12 сентября, после чего правителя похоронят в королевской усыпальнице Карамби. Дата церемонии совпадёт с 31-й годовщиной его коронации.

Ойо Ньимба участвовал в программах ООН по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Монарх не был женат, однако премьер-министр Торо ранее сообщил, что тот оставил наследника. Его имя пока не раскрывается.

Как сообщалось, 27 августа король Торо Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV скончался в Уганде в возрасте 34 лет. У монарха было онкологическое заболевание. Он возглавил Торо ещё ребёнком — в 1995 году, когда ему было три года. Престол перешёл к нему после смерти отца, Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III, а до совершеннолетия обязанности регента исполняла мать. Рукиди IV не был женат, однако у него остался наследник, что позволяет сохранить традиционную линию передачи власти. Само королевство, как и другие традиционные монархии Уганды, не обладает полноценной политической властью, но сохраняет заметное культурное влияние.