«Кусочек кости оторвался»: Двоеглазова рассказала о тяжёлой травме на шоу

Фигуристка Алиса Двоеглазова, вице-чемпионка России и победительница финала Гран-при, в апреле получила тяжёлую травму на шоу Этери Тутберидзе в Казани. СМИ писали, что спортсменка может пропустить почти весь сезон, но уже в сентябре она вышла на лёд на контрольных прокатах в Москве. После выступления Двоеглазова дала подробное интервью Sport24.

«Я заходила на четверной тулуп, и в момент, когда оттягивала ногу назад, у меня оторвался кусочек кости. Сначала я почему-то была уверена, что дело не в связках, а в кости», — рассказала фигуристка.

По её словам, первые дни после травмы были особенно тяжёлыми. Спортсменка признаётся: всё, что происходило в следующие дни, было «как страшный сон», и она не пожелает такого даже врагу.

«Меня таскали на руках, потом пришлось кататься по аэропорту в инвалидной коляске. А на скорой меня увезли только в 9 утра на следующий день — провела ночь с повреждением», — поделилась она.

Двоеглазова отметила, что ей помогали многие люди, включая команду Тутберидзе. Спортсменка рассказала, что сама практически ничего не могла делать и ей хотелось провалиться под землю, назвав это одним из самых триггерных моментов для спортсмена, когда чувствуешь уязвимость, страх и тревогу

По её словам, ей сказали, что не выпишут, пока она не научится ходить на костылях: нужно было делать шаг и подтягивать ногу, а она не могла ею двигать, но когда узнала, что иначе не выпишут, сразу научилась, потому что очень хотела домой. В больнице фигуристка провела шесть дней.

Ранее сообщалось, что 13-летний Александр Плющенко (Гном Гномыч), выступающий за Азербайджан, занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре с результатом 171,65 балла. Победил японец Дайя Эбихара (216,66), вторым стал украинец Егор Курцев (201,95). Сын Евгения Плющенко тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и участвует в шоу с отцом.