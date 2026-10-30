Телеканал «78» покажет культурную жизнь Петербурга в подкасте «Пойдём поговорим»

Культурную жизнь Санкт-Петербурга через свободные беседы с её героями покажут в новом телевизионном подкасте «Пойдём поговорим». Премьера проекта с ведущим Ричардом Семашковым состоится на телеканале «78» 30 октября в 22:00.

Первым гостем станет блогер, экскурсовод и певец Егор «Под Лаком» Иванов. Разговор посвятят эпохе «малиновых пиджаков» в его интерпретации и историям, которые не встретишь в путеводителях. Основой встреч станет импровизация.

Поводами для бесед будут заметные события в жизни представителей культурного и светского Петербурга. Авторы намерены говорить не только о творчестве, но и о взглядах, интересах и характере собеседников, в том числе тех, кто формирует городскую культуру в интернете.

Анонс новой программы. Видео © телеканал «78»

«Подкаст — безусловно, попытка в диалоге разобраться, что происходит и в музыке, и в литературе, и в кино, а соответственно, и в жизни», — объяснил ведущий.

Название проекта он связал с уличным выражением, которым предлагают срочно обсудить важный вопрос, не принимая отказов. Новые выпуски «Пойдём поговорим» будут выходить дважды в месяц по пятницам в 22:00.