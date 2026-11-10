Батареи уже горячие, а дома всё равно холодно. Приходится надевать тёплые носки и кутаться в плед, хотя отопление давно включили. Почему квартира никак не прогревается и где искать причину? Life.ru рассказывает, какие привычные вещи мешают теплу расходиться по комнатам и что стоит проверить, прежде чем покупать обогреватель.

Что не так с вашими шторами?

Как длинные шторы мешают обогреву квартиры: почему батарея за плотной тканью хуже отдаёт тепло в комнату? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Длинные шторы действительно украшают комнату и делают её уютнее, но зимой могут неожиданно мешать обогреву квартиры. Дело в том, что батарея нагревает воздух вокруг себя, а тот поднимается и постепенно перемешивается с более прохладным воздухом в комнате. Когда радиатор целиком оказывается за плотной тканью, этот обмен затрудняется. За портьерой становится тепло, а до места, где вы сидите с книгой или работаете, нагретый воздух добирается хуже.

Попробуйте собрать длинные шторы по бокам окна так, чтобы батарея оставалась открытой. Плотная ткань может помогать сохранять тепло у окна вечером, но закрывать ею сам радиатор не стоит. Если вы планируете менять шторы, для такого окна удобнее выбрать длину до подоконника.

При чём здесь любимый диван?

Почему диван не стоит ставить вплотную к батарее: как расстановка мебели влияет на обогрев квартиры зимой? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывает и так, что шторы раздвинуты, а батарею всё равно почти не видно за спинкой дивана. Его придвинули к окну, чтобы освободить середину комнаты, и о радиаторе в этот момент никто не подумал. Спинка закрывает радиатор, а тесный зазор между ними мешает воздуху свободно циркулировать, поэтому батарея может отдавать меньше тепла.

Посмотрите, что находится перед вашей батареей. Возможно, там стоит комод, кресло или корзина с вещами, которую давно собирались разобрать. Освободите пространство, чтобы воздух мог подходить к радиатору снизу и выходить сверху. Для крупной мебели стоит найти такое положение, при котором она не заслоняет батарею, а необходимые расстояния до отопительного прибора проверить по инструкции к нему.

Что происходит за декоративным экраном?

Как декоративный экран мешает батарее греть комнату: почему красивый короб может стать причиной холода дома. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Желание спрятать старую батарею вполне понятно, особенно после ремонта, когда она выбивается из нового интерьера. Но за аккуратным фасадом легко не заметить другую проблему. Если радиатор закрыли плотным коробом с небольшими прорезями, а сверху добавили сплошную полку, воздуху становится сложнее проходить через эту конструкцию. Батарея остаётся горячей, но отдавать тепло в комнату ей труднее.

Съёмную декоративную панель можно на время убрать и посмотреть, изменится ли обогрев при похожей погоде за окном. Сам радиатор и трубы для этого трогать не нужно. Если отказываться от экрана не хочется, проверьте, предусмотрено ли в нём достаточно места для движения воздуха снизу вверх. При выборе конструкции нужно учитывать требования к установке вашей батареи, а не только внешний вид решётки.

Неужели виновато приоткрытое окно?

Как проветривать квартиру зимой: почему приоткрытое на весь день окно мешает комнате нормально прогреться. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Допустим, батарею уже освободили от штор, мебели и полотенец, но возле окна всё равно прохладно. Посмотрите, не оставлена ли створка откинутой с самого утра. Маленькая щель кажется безобидной, однако зимой через неё постоянно поступает холодный воздух. Пока отопление согревает комнату, через открытое окно продолжается воздухообмен с улицей. При сильном морозе и ветре дополнительные теплопотери могут оказаться весьма ощутимыми.

Если нужно просто освежить воздух, обычно удобнее открыть окно шире на короткое время, а затем закрыть. Для обычного зимнего проветривания можно ориентироваться на 5–10 минут, сокращая или увеличивая это время с учётом погоды и условий в квартире.

При этом необходимый приток свежего воздуха должен сохраняться. Если приоткрытая створка служит его единственным источником, стоит разобраться, как организована вентиляция. Просто наглухо закрыть квартиру и перестать её проветривать ради тепла не получится.

Почему от закрытого окна всё равно тянет?

Почему дует из закрытого окна: как проверить уплотнители и найти щели, через которые квартира теряет тепло? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Окно может выглядеть исправным и закрываться до конца, но при этом пропускать холодный воздух. Причина бывает в уплотнителе, который со временем потрескался или потерял упругость, неплотном прилегании створки либо дефекте монтажного шва. В таком случае вы можете не замечать открытой щели, а сквозняк будет вполне ощутимым.

Проведите рукой вдоль закрытой створки и проверьте, откуда именно тянет. Затем осмотрите уплотнитель, особенно по углам, где он мог отойти или повредиться. То же стоит сделать с балконной и входной дверями. Если проблема в изношенной резине, понадобится её замена, а с прижимом створки или монтажным швом поможет разобраться мастер. Такая проверка позволит понять поможет обнаружить возможные неплотности до того, как вы решите менять всё окно.

Только не путайте случайные щели с предусмотренной вентиляцией. Приточные клапаны и вентиляционные решётки должны оставаться рабочими, иначе вместе со сквозняком можно лишиться нормального воздухообмена. Иногда бывает и так, что холод возле окна не обязательно означает щель. Воздух в комнате может охлаждаться у стекла и опускаться вниз, создавая ощущение сквозняка.

А у вас бывало, что батареи горячие, а дома всё равно приходится кутаться в плед? Расскажите в комментариях, удалось ли найти причину и что в итоге помогло согреться. Покупать что-то новое для домашнего комфорта тоже стоит с расчётом, ведь привлекательная цена не всегда означает выгоду. Ранее Life.ru рассказывал о семи ошибках в бытовой экономии, из-за которых приходится платить больше.