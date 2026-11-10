Игорь Сорин был на пике популярности, его песни знала вся страна, а впереди были гастроли и множество концертов. Но именно в этот момент он решил покинуть «Иванушек International», сделавших его звездой. Что заставило певца пойти на такой шаг и почему обстоятельства его гибели до сих пор вызывают вопросы? 10 ноября Сорину могло бы исполниться 57 лет. В этот день Life.ru вспоминает артиста и пытается разобраться в причинах его ухода из группы и событиях последних месяцев его жизни.

Почему успех перестал радовать Сорина?

Игорь Сорин в первом составе «Иванушек»: как песни «Тучи» и «Где-то» принесли группе всероссийскую славу? Фото © VK / Иванушки International

В первом составе «Иванушек International» Игорь Сорин пел вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым. В 1996 году вышел альбом «Конечно он» с «Тучами», «Подсолнухом» и «Где-то». Группа быстро набирала популярность, но вместе с ней росла нагрузка. О причинах ухода Сорин рассказывал ещё до расставания с группой. В интервью «Комсомольской правде», сохранившемся в архиве публикаций о певце, он жаловался на ежедневные концерты, иногда по два за день, переезды и ночи в дороге.

Работа перестала приносить удовольствие, а накопленный материал Сорин хотел воплотить в самостоятельном проекте. По его словам, пропало даже вдохновение. «Очень важно развлекать не только других, но и самого себя. Работа не должна быть в тягость», — рассказывал артист в интервью журналу «АйДА». Для Сорина возможность продолжать успешную карьеру уже не перевешивала ощущения, что он повторяет пройденное. Но какой работы он хотел вместо привычных концертов?

Почему Игорь Сорин ушёл из «Иванушек» в 1998 году: усталость от гастролей и желание исполнять свои песни. Фото © VK / Иванушки International

В том же мартовском интервью 1998 года он объяснял, что от «Иванушек» изначально ждал большого шоу с театральным действием. В его квартире хранились бубны, барабаны, глиняные «гуделки» и китайская «скрипка». А в будущем проекте Сорин хотел и петь, и писать музыку, и заниматься режиссурой. А «Комсомольской правде» Игорь Сорин рассказал, что расставаться с коллегами было жалко, однако оставаться в прежней роли он больше не хотел.

А в интервью «Комсомольской правде», опубликованном перед уходом из группы, певец говорил о соединении музыки и театра, допуская, что результатом станет мюзикл. При этом годы в группе он не считал потерянными. Они дали ему постоянную практику выступлений и общения с публикой. Расставаться с коллегами было жалко, однако оставаться в прежней роли он больше не хотел.

Почему коллеги не смогли его удержать?

О чём мечтал Игорь Сорин после «Иванушек»: сольный проект, собственные песни и создание музыкального театра. Фото: © ТАСС / Роман Денисов

Кирилл Андреев позднее рассказывал, что участники группы предлагали Сорину записывать сольный материал параллельно с работой в «Иванушках». По его словам, Игорь Матвиенко этому не препятствовал. Такой вариант позволял попробовать свои силы, сохранив концерты и заработок, но Сорин на него не согласился. Окончательно Сорин ушёл в марте 1998 года. При этом общение с бывшими коллегами продолжалось. Уже много лет спустя Андреев рассказывал, что они приезжали к Игорю в гости, а он показывал им новые песни и наработки.

Почему после гастролей наступило тяжёлое затишье?

Сольная карьера Игоря Сорина после «Иванушек»: трудные переговоры с продюсерами и воспоминания близких. Кадр видео © YouTube / Иванушки International

Однако карьера бывшего участника «Иванушек» складывалась нелегко. Мать певца Светлана Сорина вспоминала, что найти продюсера для сольного проекта оказалось непросто. Игорь был готов отдавать половину заработка, но потенциальные партнёры хотели получать не меньше 70 процентов. Переговоры заканчивались безрезультатно, а работа над собственной музыкой откладывалась. По словам матери, в этот период сын мог целыми днями лежать на диване перед телевизором в полутёмной комнате, ничем не интересуясь.

О его состоянии после ухода из группы рассказывала и Александра Черникова, с которой он жил. В программе «На самом деле» она вспоминала, что воодушевление у Сорина сменялось подавленностью. Он надеялся, что самостоятельная карьера быстро принесёт перемены, но вместо этого наступил период затишья, к которому певец оказался не готов. Летом 1998 года у Сорина всё же появилась возможность заняться музыкой, ради которой он покинул группу. Он нашёл новых партнёров и приступил к работе над сольным материалом.

Какую песню он записывал перед трагедией?

Песня Игоря Сорина «Русалка»: работа с DSM Formation и поиск нового звучания после ухода из группы «Иванушки». Фото © VK / Иванушки International

Новыми партнёрами Сорина стали музыканты группы DSM Formation, работавшие с лейблом «Космос Продакшн». Вместе с ними он собирался записать сольный альбом, в котором хотел соединить электронную музыку с этническими мотивами. У певца были собственные стихи и мелодии, для которых предстояло найти подходящее звучание.

Участник DSM Formation Дмитрий Мещеряков вспоминал в интервью журналу «Нож», что Сорин охотно пробовал разные музыкальные решения и не ограничивал себя одним жанром. Перебирая его материал, музыканты остановились на песне «Русалка». Окончательного представления о её аранжировке ещё не было, обсуждался даже вариант в жанре драм-н-бейс.

К моменту трагедии они успели проработать вместе всего около недели. Запись альбома находилась в самом начале, многие идеи ещё предстояло воплотить. «Русалка» стала одной из немногих записей, позволяющих услышать, в каком направлении Сорин хотел двигаться после ухода из «Иванушек».

Что произошло в начале сентября 1998 года?

Последние дни Игоря Сорина в сентябре 1998 года: что известно о гибели певца и обстоятельствах трагедии? Фото © VK / Иванушки International

1 сентября 1998 года Сорина доставили в московскую больницу после падения с высоты. Трагедия произошла в квартире, где он работал над сольным материалом. Певец получил тяжёлые травмы позвоночника, ему потребовалась операция. Как писал «Коммерсантъ», к его лечению подключились специалисты двух городских больниц. После операции Сорин оставался в реанимации, его состояние оценивали как крайне тяжёлое.

Спасти певца не удалось. 4 сентября Игорь Сорин скончался. Ему было 28 лет, до следующего дня рождения оставалось чуть больше двух месяцев. В публикациях тех дней произошедшее объясняли попыткой самоубийства. Однако позднее мать и бывшие коллеги Сорина высказывали сомнения в этой версии. Обсуждения продолжались и спустя годы. В 2013 году «Комсомольская правда» сообщала, что по итогам первоначальной проверки оснований подозревать преступление не нашли и в возбуждении уголовного дела отказали. В приведённых публикациях версия близких о насильственной смерти не подтверждена.

За полгода после ухода из «Иванушек» Сорин успел столкнуться с неудачными переговорами и тяжёлым затишьем, а затем вновь вернуться к студийной работе. Незадолго до трагедии у него появились новые музыкальные партнёры и возможность записывать собственные песни. Работа над сольным проектом только начиналась.

В 1999 году вышел посвящённый ему диск «Фрагменты из жизни». Он сохранил записи, позволяющие услышать Сорина за пределами знакомого образа солиста «Иванушек». А какая песня с его голосом запомнилась вам больше всего? А ещё Life.ru рассказывал, как сложились судьбы участников «На-На», «Чая вдвоём», «Динамита» и других популярных групп девяностых и нулевых, чьи песни когда-то знала вся страна.