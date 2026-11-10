«Он в Москве»: Мать звезды «Движения вверх» опровергла его задержание в минском KFC
Мать опровергла сообщения о дебоше и задержании Сапрыкина из «Движения вверх»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kuzma_saprykin
Мать актёра Кузьмы Сапрыкина Виктория опровергла сообщения о его задержании в Минске после устроенного в KFC дебоша. В разговоре с Super.ru она сказала, что её сын сейчас находится в Москве.
«Ничего абсолютно не было. Это всё глупости какие-то», — сказала мать актёра.
Сапрыкин сыграл баскетболиста Ивана Едешко в фильме «Движение вверх». Он также снимался в сериалах «Химкинские ведьмы» и «Девушки с Макаровым».
СМИ писали, что российского актёра Кузьму Сапрыкина задержали в Минске после двух скандалов в заведениях общепита. За сутки актёр фильма «Движение вверх» якобы успел поссориться с сотрудниками KFC, а затем ударить знакомого, предложившего ему пройти лечение от алкогольной зависимости.
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