Мать актёра Кузьмы Сапрыкина Виктория опровергла сообщения о его задержании в Минске после устроенного в KFC дебоша. В разговоре с Super.ru она сказала, что её сын сейчас находится в Москве.

«Ничего абсолютно не было. Это всё глупости какие-то», — сказала мать актёра.

Сапрыкин сыграл баскетболиста Ивана Едешко в фильме «Движение вверх». Он также снимался в сериалах «Химкинские ведьмы» и «Девушки с Макаровым».

СМИ писали, что российского актёра Кузьму Сапрыкина задержали в Минске после двух скандалов в заведениях общепита. За сутки актёр фильма «Движение вверх» якобы успел поссориться с сотрудниками KFC, а затем ударить знакомого, предложившего ему пройти лечение от алкогольной зависимости.