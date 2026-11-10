Российского актёра Кузьму Сапрыкина, известного по фильму «Движение вверх», задержали в Минске после двух скандалов в заведениях общепита. По данным Telegram-канала Mash, за сутки артист успел поссориться с сотрудниками KFC, а затем ударить знакомого, предложившего ему пройти лечение от алкогольной зависимости.

Звезду «Движения вверх» Сапрыкина задержали в Минске. Видео © Telegram / Mash

Первый инцидент произошёл 8 ноября. Сапрыкин устроил конфликт в ресторане быстрого питания, после чего оказался в изоляторе временного содержания. На следующий день актёр вышел на свободу, но вскоре вновь привлёк внимание правоохранителей.

На этот раз скандал разгорелся в кафе «Васильки». Артист нецензурно выражался, стучал по столу, бил посуду и требовал обслужить его, ссылаясь на свою известность. Когда знакомый предложил Сапрыкину закодироваться от алкоголя, тот якобы дал ему пощёчину. После случившегося приятель обратился в милицию. Актёра задержали в рамках административного разбирательства. Кроме того, документы о возможном запрете на въезд в Белоруссию сроком на пять лет направлены в суд. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Последние полтора года Сапрыкин пытается справиться с алкогольной зависимостью и неоднократно проходил лечение. В фильмографии Кузьмы Сапрыкина — спортивная драма «Движение вверх», сериалы «Девушки с Макаровым», «Балабол», «Отпуск» и «Химкинские ведьмы».