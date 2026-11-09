Британского актёра и комика Рассела Брэнда приговорили к десяти годам и шести месяцам лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие в отношении четырёх женщин. Решение 9 ноября вынес Королевский суд лондонского района Саутуарк, сообщает Reuters.

51-летнего артиста признали виновным в одном эпизоде изнасилования и трёх случаях сексуального насилия. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год, когда Брэнд активно строил карьеру на телевидении и в кино.

Согласно материалам дела, одной из пострадавших стала 21-летняя поклонница комика. В 2009 году она познакомилась с артистом после его выступления, а позднее приехала к нему домой в Лондоне, где подверглась сексуальному насилию.

Другие эпизоды касались сотрудниц телевизионных и радиокомпаний. Суд установил, что Брэнд совершал сексуальные посягательства в отношении женщин, с которыми пересекался во время профессиональной деятельности.

Судья Джоэл Беннатан назначил девять лет заключения за изнасилование и ещё полтора года за остальные преступления. Сроки будут отбываться последовательно. По британскому законодательству осуждённый сможет претендовать на освобождение под надзор после отбытия двух третей наказания.

Сам Брэнд на протяжении судебного процесса отрицал вину, утверждая, что все его интимные отношения происходили по взаимному согласию. Присяжные оправдали его по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному эпизоду покушения на непристойное нападение.

Ранее Life.ru сообщал, что 5 ноября присяжные признали Рассела Брэнда виновным в изнасиловании и трёх эпизодах сексуального насилия. Разбирательство продолжалось около трёх недель, а обвинения касались событий, произошедших в разные годы. После оглашения вердикта судья предупредил комика о предстоящем реальном тюремном сроке и назначил заседание по определению наказания на 9 ноября.