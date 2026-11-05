Британского актёра и комика Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и трёх эпизодах сексуального насилия. Такое решение 5 ноября вынес суд присяжных в Лондоне. Теперь 51-летнему артисту грозит тюремное заключение, пишет The New York Times.

Разбирательство проходило в Королевском суде лондонского района Саутуарк. Обвинения касались событий 1999–2009 годов, о которых сообщили шесть женщин. Присяжные признали Брэнда виновным по четырём пунктам, но оправдали по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному эпизоду покушения на непристойное нападение.

Во время процесса актёр отрицал все обвинения. Он признавал, что в молодости вёл беспорядочную личную жизнь, однако настаивал, что интимные отношения всегда происходили по взаимному согласию. Прокуратура представила Брэнда как человека, который использовал известность для давления на женщин. Защита, напротив, утверждала, что показания заявительниц могли сформироваться под влиянием публикаций в СМИ, появившихся за несколько лет до суда.

Слушания продолжались около трёх недель. После изучения доказательств и показаний свидетелей присяжные удалились для вынесения решения 3 ноября. Через два дня они огласили вердикт. Судья Джоэл Беннатан предупредил актёра, что его ожидает реальный срок лишения свободы. Оглашение приговора с конкретной мерой наказания запланировано на понедельник, 9 ноября.

Брэнд известен по фильмам «В пролёте», «Побег из Вегаса» и «Артур. Идеальный миллионер». Он также был женат на американской певице Кэти Перри.