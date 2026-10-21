«Я годами винила себя»: Экс-муж Кэти Перри оказался в центре новых обвинений в изнасиловании

В Лондоне представили показания женщины, обвиняющей бывшего мужа певицы Кэти Перри — британского комика Рассела Брэнда — в изнасиловании. По её словам, артист подверг её сексуальному насилию у себя дома в 2009 году, несмотря на неоднократные просьбы остановиться. Об этом сообщает Reuters.

На заседании 20 октября суду показали видеозапись интервью, которое предполагаемая потерпевшая ранее дала полиции. Она рассказала, что познакомилась с Брэндом после его выступления. Тогда комик пригласил её и подругу выпить, а впоследствии продолжил общение с новой знакомой.

Позже женщина сама приехала к артисту домой. Она допускала возможность интимной близости, однако рассчитывала на взаимное согласие. Согласно её показаниям, во время встречи Брэнд совершил насильственные действия и не прекратил их, хотя она неоднократно просила об этом.

После предполагаемого нападения женщина поделилась случившимся с матерью. Затем она обратилась за медицинской помощью, опасаясь возможного заражения ВИЧ. Пережитое, как утверждает заявительница, продолжало влиять на неё много лет.

«Я годами винила себя», — призналась она в интервью правоохранителям.

В тот же день суд ознакомился с заявлениями ещё двух женщин. Одна рассказала о предполагаемых домогательствах на радиостанции в 2004 или 2005 году. Другая обвинила Брэнда в сексуальном насилии во время работы над проектом телеканала Channel 4.

Всего 51-летнему комику предъявлены обвинения по семи эпизодам, связанным с шестью предполагаемыми потерпевшими. Три из них квалифицируются как изнасилования, ещё три — как сексуальное насилие, один — как непристойное нападение. По версии обвинения, эти события происходили с 1999 по 2009 год.

Брэнд отрицает все предъявленные обвинения и заявляет, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия партнёрш. Судебный процесс продолжается, решение о его виновности пока не принято.

Рассел Брэнд известен как британский актёр, комик и телеведущий. Он участвовал в голливудских кинопроектах, а с 2010 по 2012 год был женат на американской певице Кэти Перри. Их отношения и последующий развод широко освещались в прессе.

Напомним, ранее Life.ru сообщал о первых уголовных обвинениях, предъявленных Расселу Брэнду в Великобритании. В апреле 2025 года полиция Лондона официально объявила, что комика подозревают в совершении преступлений сексуального характера против четырёх женщин. В число предъявленных обвинений вошли изнасилование, оральное изнасилование и два эпизода сексуальных посягательств. По версии следствия, предполагаемые преступления происходили с 1999 по 2005 год. Первое заседание по делу назначили на 2 мая в Вестминстерском магистратском суде. На тот момент артисту было 49 лет.