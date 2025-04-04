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4 апреля, 18:27

Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии

Британскому комику Расселу Брэнду предъявили обвинения в сексуальном насилии

Обложка © ТАСС / Mary Evans/AF Archive/Universal

Обложка © ТАСС / Mary Evans/AF Archive/Universal

Британский комик и бывший муж Кэти Перри, Рассел Брэнд, обвиняется в сексуальном насилии. Об этом говорится в официальном заявлении лондонской полиции.

Согласно сообщению ведомства, 49-летнему комику предъявлены обвинения в ряде тяжких случаев сексуального характера, включая изнасилование, оральное изнасилование, а также два случая посягательств сексуального характера. По версии следствия, преступления были совершены против четырёх женщин в период с 1999 по 2005 год.

Первое заседание в Вестминстерском магистратском суде назначено на 2 мая.

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Ранее стало известно, что рэпера Мирона Фёдорова*, известного как Оксимирон*, публично обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. По словам предполагаемой жертвы, инцидент произошел после нескольких лет общения, начавшегося в соцсетях, когда ей было 13 лет.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Ольга Сливченко
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