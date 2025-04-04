Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии

Британский комик и бывший муж Кэти Перри, Рассел Брэнд, обвиняется в сексуальном насилии. Об этом говорится в официальном заявлении лондонской полиции.

Согласно сообщению ведомства, 49-летнему комику предъявлены обвинения в ряде тяжких случаев сексуального характера, включая изнасилование, оральное изнасилование, а также два случая посягательств сексуального характера. По версии следствия, преступления были совершены против четырёх женщин в период с 1999 по 2005 год.

Первое заседание в Вестминстерском магистратском суде назначено на 2 мая.

Ранее стало известно, что рэпера Мирона Фёдорова*, известного как Оксимирон*, публично обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. По словам предполагаемой жертвы, инцидент произошел после нескольких лет общения, начавшегося в соцсетях, когда ей было 13 лет.