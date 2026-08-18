Трюдо устроил зажигательный танец с вантузом и Кэти Перри в хозяйственном магазине

Бывший премьер Канады Джастин Трюдо станцевал в хозяйственном магазине вместе с певицей Кэти Перри. Он размахивал вантузом и танцевал под песню своего 18-летнего сына Ксавье, которая звучала по радио. Видео опубликовано самим артистом.

Бывший премьер Трюдо станцевал с Кэти Перри в магазине под песню своего сына. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xavtrudeau_

На кадрах видно, как экс-премьер с товарами для дома в руках отплясывает в магазине. На несколько секунд в кадре появляется и сама Кэти Перри, которая тоже пританцовывает.

Напомним, что бывший канадский премьер-министр ушёл из политики и выбрал быть счастливым. Теперь его имя мелькает в СМИ только в связке с певицей Кэти Перри, которая стала его девушкой. Недавно они впервые вышли в свет как пара на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.