Выбрал быть счастливым: Трюдо променял Канаду на ЧМ по футболу на Кэти Перри

Экс-премьер Канады Джастин Трюдо подвергся критике на родине за то, что не посетил первый матч своей страны на ЧМ по футболу. Вместо этого он поехал вместе со своей девушкой Кэти Перри смотреть игру сборной США, пишет The Sun.

Пару заметили в уютной ложе на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе. Сперва Кэти Перри исполнила гимн США на открытии турнира, а затем присоединилась к Трюдо, чтобы наблюдать за ходом встречи с трибун.

Бывший канадский премьер-министр ушёл из политики и выбрал быть счастливым. Теперь его имя мелькает в СМИ только в связке с певицей Кэти Перри, которая стала его девушкой. Недавно они впервые вышли в свет как пара на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.

Может и не зря Трюдо не поехал на тот матч, поскольку канадцы сумели вырвать лишь ничью в концовке встречи. Матч прошёл в Торонто. Счёт открыли боснийцы усилиями Йово Лукича на 21-й минуте, однако канадская сборная сумела отыграться — на 78-й минуте отличился Кайл Ларин.