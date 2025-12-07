Путин в Индии
7 декабря, 15:52

Кэти Перри опубликовала милые фото с Джастином Трюдо

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /@katyperry

Певица Кэти Перри официально подтвердила отношения с политиком Джастином Трюдо, опубликовав совместные фото в социальных сетях. Снимки были сделаны в Токио во время её концертного тура.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /@katyperry

«Время в туре и многое другое», — подписала 41-летняя звезда серию фотографий, на которых пара посещает рестораны и музеи японской столицы. Этот пост стал первым публичным подтверждением их романа, который активно обсуждается в медиа после недавнего расставания Перри с актёром Орландо Блумом.

Напомним, Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили слухи о романтических отношениях, появившись вместе на публике в Париже. Пара провела вечер в Париже, где отпраздновала 41-летие певицы, посетив знаменитое французское кабаре. После окончания мероприятия влюблённые покинули заведение, держась за руки.

Александра Мышляева
