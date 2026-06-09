Кэти Перри и экс-премьер Канады Трюдо впервые вышли в свет как пара

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые вышли в свет как пара. Их совместный выход состоялся на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.

Мероприятие было приурочено к премьере концертного фильма исполнительницы «Katy Perry: The Lifetimes Tour». Влюблённые позировали фотографам, держась за руки. Оба были одеты в элегантные образы, сочетающиеся между собой — на политике был чёрный костюм, а на певице утончённое белое платье в пол.

Напомним, что около года назад Перри рассталась с актёром Орландо Блумом. Их отношения продлились девять лет. Вскоре после разрыва прессу начали будоражить слухи о её романе с канадским политиком.

Трюдо ушёл с поста главы правительства в конце прошлого года. Ранее он был женат на журналистке Софи Грегуар. Пара объявила о разводе в 2023-м после 18 лет брака. Свои отношения с певицей политик подтвердил еще в 2025 году.

Публикация в соцсетях фотографий с красной дорожки вызвала бурную реакцию. Поклонники желают паре счастья, а критики недоумевают: слишком уж разный у них бэкграунд. Тем не менее, судя по всему, чувства — не политика, и им удалось найти общий язык.

Ранее ходили слухи, что Трюдо может вскоре сделать предложение Кэти Перри, так как он всё чаще представляет её как свою официальную спутницу на мероприятиях, включая Всемирный экономический форум в Давосе.