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9 июня, 11:12

Кэти Перри и экс-премьер Канады Трюдо впервые вышли в свет как пара

Обложка © nstagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / radioscoop

Обложка © nstagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / radioscoop

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые вышли в свет как пара. Их совместный выход состоялся на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.

Мероприятие было приурочено к премьере концертного фильма исполнительницы «Katy Perry: The Lifetimes Tour». Влюблённые позировали фотографам, держась за руки. Оба были одеты в элегантные образы, сочетающиеся между собой — на политике был чёрный костюм, а на певице утончённое белое платье в пол.

Напомним, что около года назад Перри рассталась с актёром Орландо Блумом. Их отношения продлились девять лет. Вскоре после разрыва прессу начали будоражить слухи о её романе с канадским политиком.

Трюдо ушёл с поста главы правительства в конце прошлого года. Ранее он был женат на журналистке Софи Грегуар. Пара объявила о разводе в 2023-м после 18 лет брака. Свои отношения с певицей политик подтвердил еще в 2025 году.

Публикация в соцсетях фотографий с красной дорожки вызвала бурную реакцию. Поклонники желают паре счастья, а критики недоумевают: слишком уж разный у них бэкграунд. Тем не менее, судя по всему, чувства — не политика, и им удалось найти общий язык.

Против Кэти Перри начали расследование за «сексуальное нападение» в 2010 году
Против Кэти Перри начали расследование за «сексуальное нападение» в 2010 году

Ранее ходили слухи, что Трюдо может вскоре сделать предложение Кэти Перри, так как он всё чаще представляет её как свою официальную спутницу на мероприятиях, включая Всемирный экономический форум в Давосе.

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Дарья Денисова
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