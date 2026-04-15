Против Кэти Перри начали расследование за «сексуальное нападение» в 2010 году

Полиция австралийского штата Виктория инициировала проверку в отношении американской поп-звезды Кэти Перри. Её подозревают в сексуальном насилии 16-летней давности, сообщает газета Herald Sun.

Толчком к расследованию послужило заявление актрисы сериала «Оранжевый — хит сезона» Руби Роуз. Женщина утверждает, что певица домогалась* её в 2010 году в одном из ночных клубов Мельбурна. В специализированном отделе полиции подтвердили, что изучают «историческое дело» о сексуальном преступлении, произошедшем 15 лет назад, но от подробных комментариев отказались.

Руби Роуз призналась, что ей потребовалось почти два десятилетия, чтобы решиться на публичное обвинение. Она уже передала все имеющиеся у неё материалы в полицию. Представители Кэти Перри, в свою очередь, уже назвали заявления актрисы «опасной ложью» и категорически отвергли все обвинения.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.