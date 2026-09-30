Кэти Перри остановила концерт в Баку из-за предложения руки и сердца россиянке

Американская певица Кэти Перри поздравила пару из Челябинска после предложения руки и сердца прямо на её концерте в Баку. Кадрами артистка поделилась в соцсети.

Челябинке сделали предложение на концерте Кэти Перри. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyperry

Во время выступления девушка попросила своего возлюбленного Антона снять её на фоне поющей звезды. Он взял телефон, опустился на одно колено и предложил ей выйти замуж. Ксения согласилась, а зрители поддержали пару аплодисментами. Певица заметила происходящее и отреагировала со сцены. Когда песня закончилась, Перри обратилась к влюблённым и спросила их имена. От неожиданности Ксения едва смогла ответить.

«Молодой человек тоже не ожидал, что всё будет именно так», — рассказала девушка.

Оказалось, Антон исполнил её давнее желание. Несколько лет назад Ксения сказала, что мечтает получить предложение на концерте Кэти Перри, но сама не верила, что это возможно. После шоу к паре подходили другие зрители с поздравлениями.

Сама певица от души поздравила жениха и невесту и даже попросила посмотреть кольцо. Она назвала его очень красивым и пожелала паре долгих лет совместной жизни.

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