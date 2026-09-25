Фронтмен Maneskin Дамиано Давид и певица Дав Кэмерон поженились в Италии
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Фронтмен Maneskin Дамиано Давид и певица Дав Кэмерон поженились в Италии. О свадьбе пары сообщил Vogue.
Для росписи молодожёны выбрали необычные для свадьбы образы — оба появились в брючных костюмах. Кэмерон была в белом, а Давид предпочёл светлый кремовый наряд.
Гражданская церемония прошла в исторических залах муниципального дворца Монтальчино в Тоскане. После официальной части пара вместе с гостями отправилась продолжать праздник.
Свадебное торжество перенесли на люксовый курорт среди тосканских холмов и виноградников.
Ранее Life.ru рассказывал о другой необычной звёздной свадьбе: певец Akmal’ и Александра Куртова устроили в Петербурге торжество в эстетике бала XIX века.
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