Фронтмен Maneskin Дамиано Давид и певица Дав Кэмерон поженились в Италии. О свадьбе пары сообщил Vogue.

Для росписи молодожёны выбрали необычные для свадьбы образы — оба появились в брючных костюмах. Кэмерон была в белом, а Давид предпочёл светлый кремовый наряд.

Гражданская церемония прошла в исторических залах муниципального дворца Монтальчино в Тоскане. После официальной части пара вместе с гостями отправилась продолжать праздник.

Свадебное торжество перенесли на люксовый курорт среди тосканских холмов и виноградников.

Ранее Life.ru рассказывал о другой необычной звёздной свадьбе: певец Akmal’ и Александра Куртова устроили в Петербурге торжество в эстетике бала XIX века.