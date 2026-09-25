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Опубликовано 25 сентября, 14:06

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид и певица Дав Кэмерон поженились в Италии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ damianodavid

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ damianodavid

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид и певица Дав Кэмерон поженились в Италии. О свадьбе пары сообщил Vogue.

Для росписи молодожёны выбрали необычные для свадьбы образы — оба появились в брючных костюмах. Кэмерон была в белом, а Давид предпочёл светлый кремовый наряд.

Гражданская церемония прошла в исторических залах муниципального дворца Монтальчино в Тоскане. После официальной части пара вместе с гостями отправилась продолжать праздник.

Свадебное торжество перенесли на люксовый курорт среди тосканских холмов и виноградников.

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Милена Скрипальщикова
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