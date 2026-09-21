Царь-свадьба за 500 млн или пиар: какие планы у «Мисс БРИКС» Алексеевой на 50-летнего олигарха Оглавление Кто такая Валентина Алексеева — путь к титулу «Мисс БРИКС» Биография и семья Личная жизнь: отношения с Ильёй Мительманом Слух о свадьбе за 500 млн и опровержение — хронология одного дня FAQ — ответы на вопросы Правда ли, что Валентина Алексеева выходит замуж за Илью Мительмана? Сколько лет Валентине Алексеевой? Откуда родом Валентина Алексеева? Российская 20-летняя красавица Валентина Алексеева пока опровергает слухи о свадьбе с бизнесменом Ильёй Мительманом за 500 млн рублей. Кто она, как стала «Мисс БРИКС» и что происходит на самом деле — в материале Life.ru. «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева: что известно про свадьбу с Ильёй Мительманом. Обложка © ТАСС /Егор Алеев

Кто такая Валентина Алексеева — путь к титулу «Мисс БРИКС»

Валентина Алексеева родилась 11 августа 2006 года в Чебоксарах. В 2024 году она окончила гимназию № 5 в Чебоксарах и поступила в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова на специальность «Лечебное дело». Среди её увлечений — балет и спорт, также она участвовала в научно-исследовательских проектах в области экологии.

Путь в конкурсах красоты для Алексеевой начался с регионального уровня. В 2023 году она стала «Мисс Чувашия». Причем позже она рассказывала, что за день до старта кастинга ей приснился сон, где она победила в республиканском конкурсе.

Как Валентина Алексеева стала известной. Фото © ТАСС /Андрей Титов/Бизнес Online

В октябре 2024-го завоевала титул «Мисс Россия — 2024», обойдя 50 участниц. После победы на национальном конкурсе Алексеева представила Россию на «Мисс Вселенная — 2024». Финал прошел в Мехико. Российская участница вошла в топ-12 конкурса, став самой молодой участницей финала.

Следующим крупным этапом стал «Мисс БРИКС»: первый международный конкурс красоты среди представительниц стран объединения состоялся в Казани в марте 2026 года. В главной категории участвовали 49 конкурсанток из 17 стран. Валентина Алексеева получила титул первой в истории «Мисс БРИКС».

Биография и семья

Валентина Алексеева родилась и выросла в Чувашии, у неё есть младший брат Иван. Девушка пошла по стопам матери, которая в 17-летнем возрасте также участвовала в конкурсе «Мисс Чувашия», но призового места не заняла. Но зато в 2023 году она получила титул вице-миссис Чувашии.

Конкурсная карьера не стала для Алексеевой единственным направлением: после победы на «Мисс России» девушка продолжила обучение по специальности «Лечебное дело».

В 2025 году у Валентины родился двоюродный брат, которому диагностировали спинальную мышечную атрофию. Ребёнку требовалась реабилитация, и Алексеева забрала его к в Москву.

Личная жизнь: отношения с Ильёй Мительманом

В сентябре 2026 года Валентина Алексеева опубликовала в соцсетях фотографию с мужчиной, лицо которого на снимке было скрыто. Российские СМИ идентифицировали его как Илью Мительмана — челябинского предпринимателя, связанного с пищевой промышленностью и кондитерским бизнесом. 19 сентября издания сообщили, что именно с ним Алексеева состоит в отношениях.

Илья Мительман: слухи о свадьбе с Валентиной Алексеевой. Фото © ТАСС /Ахметов Вадим

Мительман родился 11 июня 1976 года в Челябинске. Он получил экономическое образование в Южно-Уральском государственном университете и работал в пищевой промышленности, в том числе руководил «Хлебпромом» и связан с кондитерской фабрикой «Фантэль». Также он до 2024 года активно занимался политической деятельностью, неоднократно избирался в челябинский областной парламент.

В нулевые ему приписывали романы с певицей Жанной Фриске, актрисой Марией Кожевниковой, моделью Ириной Шейк. В 2013 году бизнесмен женился на Мелани Корман. По данным СМИ, в семье родилось двое детей, но брак распался в 2022 году. С тех пор Мительман сосредоточился на делах.

Слух о свадьбе за 500 млн и опровержение — хронология одного дня

19 сентября в СМИ появилась информация о возможной свадьбе Валентины Алексеевой и Ильи Мительмана. Предварительный бюджет торжества оценивался примерно в 500 млн рублей. В публикации говорилось, что праздник якобы планировали провести 1–2 октября в Абу-Даби.

В сообщении приводилась и предполагаемая структура расходов: более 350 млн рублей могли составить гонорары артистов, их райдеры и логистика; отдельно назывались расходы на оформление, цветы, декорации, питание и другие организационные услуги. В числе заявленных звёзд фигурировали Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, «Тату», Баста, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов и другие исполнители.

В тот же день Валентина Алексеева опровергла эти сообщения. «Никакой свадьбы не планируется», – сказала она. Она назвала сообщения о торжестве за 500 млн рублей смешными. Кроме того, Алексеева сообщила, что состоит в отношениях, но предложения руки и сердца пока не получала.

FAQ — ответы на вопросы

Правда ли, что Валентина Алексеева выходит замуж за Илью Мительмана?

Валентина Алексеева опровергла информацию о свадьбе. Она сообщила, что состоит в отношениях, но предложения о вступлении в брак она не получала.

Сколько лет Валентине Алексеевой?

Валентине Алексеевой 20 лет — она родилась 11 августа 2006 года.

Откуда родом Валентина Алексеева?

Валентина Алексеева родилась в Чебоксарах. В 2024 году она представляла Чувашию на конкурсе «Мисс Россия».

Авторы Альмир Хабибуллин