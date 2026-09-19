Свадьба «Мисс БРИКС» и бизнесмена Мительмана станет самой дорогой в этом году

Свадьба «Мисс России» и «Мисс БРИКС» Валентины Алексеевой с бизнесменом Ильёй Мительманом может стать самой дорогой в этом году. Предварительный бюджет торжества оценивают в 500 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Праздник планируют провести 1–2 октября на острове Al Maya Island в Абу-Даби. Однако из-за подготовки сроки могут перенести. Гостей и оборудование доставят на площадку по воде. Две лодки входят в стоимость аренды, а за дополнительные суда организаторам придётся платить отдельно.

На гонорары 26 артистов, их райдеры и логистику намерены направить более 350 млн рублей. Только выступления обойдутся примерно в 250 млн, ещё около 50 млн заложено на бытовые требования знаменитостей.

В программе заявлены Валерий Леонтьев, Сергей Лазарев, группа «Тату», Любовь Успенская, Баста, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, «Ленинград», «Дискотека Авария», «Мумий Тролль» и Юрий Антонов. Григорий Лепс должен выступить и стать ведущим вечера.

Артисты начнут прибывать с 30 сентября. Их разместят в пятизвёздочном отеле Le Royal Meridien в Дубае. Для Валерия Леонтьева организуют отдельный прилёт из Майами.

Застройка территории займёт около трёх дней и будет стоить примерно 10 млн рублей. Ещё 50 млн планируют потратить на цветы, декорации и арт-объекты, а 15–20 млн — на меню, напитки и свадебный торт.

На острове есть виллы и ресторан, однако привозить собственный кейтеринг запрещено. При отказе от местной кухни заказчикам могут назначить отдельный штраф. Илья Мительман занимается бизнесом в пищевой промышленности; ранее ему приписывали романы с несколькими известными женщинами.

Ранее о скорой свадьбе объявила певица Анна Семенович. Ей сделал предложение руки и сердца бизнесмен Денис Шреер. Радостной новостью Семенович поделилась в соцсетях. Певица опубликовала совместные фотографии с женихом и продемонстрировала кольцо с крупным камнем.