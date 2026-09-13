«Я сказала да»: Анна Семенович показала кольцо и объявила о скорой свадьбе

Певица Анна Семенович собралась замуж за бизнесмена Дениса Шреера. Возлюбленный сделал артистке предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

Радостной новостью Семенович поделилась в соцсетях. Певица опубликовала совместные фотографии с женихом и продемонстрировала кольцо с крупным камнем.

«Сегодня всё изменилось. Я сказала да», — написала артистка.

Роман Семенович и Шреера перестал быть тайной летом 2024 года. Певица рассказывала, что познакомилась с бизнесменом в караоке. По её словам, живущий с детства в Германии предприниматель тогда не знал о её популярности и решил познакомиться после того, как услышал её пение.

Позднее пара стала жить вместе и путешествовать. Семенович также рассказывала, что Шреер не скрывал от неё своего семейного положения: на момент их знакомства он формально состоял в браке, хотя, по словам певицы, уже не жил с супругой. Развод бизнесмена официально завершился в марте 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал о другом эпизоде из жизни Семенович: певица объяснила, почему у неё произошёл конфликт с Татьяной Булановой. Артистка призналась, что обе оказались «вредными девочками» и не захотели уступать друг другу.