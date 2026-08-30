Анну Семенович захейтили за «кринжовый» концерт — не спасли ни саксофон, ни красное платье

Интернет-пользователи высмеяли актрису и певицу Анну Семенович после её живого выступления. В соцсетях её концерт назвали «кринжовым», в комментариях сразу же обрушилась волна критики.

Бывшая солистка группы «Блестящие» решила порадовать поклонников старыми хитами. Коллектив она покинула ещё в 2007 году, но свою знаменитую песню «Восточные сказки» продолжает исполнять до сих пор.

На одном из последних концертов Семенович в красном платье старалась вовсю, но зрителям это не понравилось. В комментариях критиковали не только её вокал, но и всё шоу в целом — танцовщиц и саксофониста.

Ранее Анна Семенович рассказала неприятную историю, которая приключилась с ней в Италии. Вместе с компанией её попросили покинуть знаменитый ресторан Terrazza Danieli в Венеции. Артистка поделилась этим в своём блоге, но отнеслась к случившемуся с юмором. По её словам, за вечер они успели заказать много блюд и дорогого вина — счёт составил около 100 тысяч рублей. Однако, несмотря на солидную сумму, ужин закончился неожиданно.