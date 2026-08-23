«Вам пора»: Анну Семенович выставили из ресторана в Венеции после ужина на ₽100 тысяч

Певица и актриса Анна Семенович рассказала неприятную историю, которая случилась с ней в Италии. Её вместе с компанией попросили уйти из знаменитого ресторана Terrazza Danieli в Венеции. Об этом артистка написала в своём блоге, но отнеслась к ситуации с юмором.

«Сначала принесли счёт, мы его не просили. Мы такие: «А мы разве просили счёт?» Они говорят: «Вот уже люди расходятся, вам тоже пора». Потом выключили музыку, включили свет. Хотя даже 11 ночи ещё не было», — рассказала певица.

По словам Семенович, за вечер они заказали много еды и дорогого вина — счёт составил около 100 тысяч рублей. Но, несмотря на внушительную сумму, ужин закончился неожиданно.

До этого Семенович с женихом Денисом Шреером несколько недель путешествовали по Европе. Они побывали во Франкфурте, где живут родители предпринимателя, в немецком Кёнигштайне, в Баден-Бадене, а затем отправились в Италию — посетили Флоренцию, Пизу и Форте-деи-Марми.

Ранее Ольгу, жену журналиста Юрия Дудя*, уволили с должности директора языковой школы Freeda в Барселоне. Теперь учебный проект перешёл под управление британской компании Sagitter Training. Школа ориентировалась на россиян, которые переехали в Испанию. Но весной у неё начались серьёзные финансовые проблемы — учеников стало гораздо меньше. Когда поток из России иссяк, руководство решило привлечь арабских мигрантов и сильно снизило цены. Но это не помогло, и бизнес продолжил терпеть убытки.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом