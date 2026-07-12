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12 июля, 07:54

Анна Семенович застряла в аэропорту Иркутска на 9 часов и пропустила концерт

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Из-за сильного тумана Анна Семенович уже девять часов не может вылететь из Иркутска. Певица уже опоздала на один концерт, о чём сообщила у себя в соцсетях.

Семенович уже девять часов не может вылететь из Иркутска. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Семенович должна была отправиться в Нижнеангарск накануне в 18:00, чтобы выступить в Северобайкальске на Дне БАМовца, но рейс задержали. В ожидании она спала на диване в вип-зале.

Певица вместе со своей командой записала видео для людей, которые ждали её выступления на Дне БАМовца. Артисты пообещали приехать в Северобайкальск в дальнейшем и исполнили короткую песню с танцами.

Анна Семенович попала в травмпункт из-за повреждения пальца
Анна Семенович попала в травмпункт из-за повреждения пальца

Ранее аэропорт Санкт-Петербурга Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ливней, гроз и шквалистого ветра. 11 рейсов уже перенаправили на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на сайтах.

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Владимир Озеров
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