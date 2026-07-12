Анна Семенович застряла в аэропорту Иркутска на 9 часов и пропустила концерт

Из-за сильного тумана Анна Семенович уже девять часов не может вылететь из Иркутска. Певица уже опоздала на один концерт, о чём сообщила у себя в соцсетях.

Семенович уже девять часов не может вылететь из Иркутска. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Семенович должна была отправиться в Нижнеангарск накануне в 18:00, чтобы выступить в Северобайкальске на Дне БАМовца, но рейс задержали. В ожидании она спала на диване в вип-зале.

Певица вместе со своей командой записала видео для людей, которые ждали её выступления на Дне БАМовца. Артисты пообещали приехать в Северобайкальск в дальнейшем и исполнили короткую песню с танцами.

Ранее аэропорт Санкт-Петербурга Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ливней, гроз и шквалистого ветра. 11 рейсов уже перенаправили на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на сайтах.