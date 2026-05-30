Анна Семенович попала в травмпункт из-за повреждения пальца

В результате травмы пальца певице Анне Семенович было наложено шесть швов. Она приехала на радио «Шансон», где должна была представить новую песню, однако визит закончился обращением в травмпункт. Об этом артистка сообщила в личном блоге.

Неприятный случай произошёл уже после эфира. По словам исполнительницы, тяжёлая дверь неожиданно захлопнулась и прижала палец её левой руки. Медики приняли Семенович в ближайшем травмпункте. После осмотра ей наложили шесть швов, а также сделали профилактический укол от столбняка.

Семенович отметила отсутствие перелома. При этом она выразила надежду, что травмированная часть пальца сможет прижиться. В противном случае, как сообщила певица, может потребоваться хирургическое вмешательство.

Ранее возлюбленный Семенович официально развёлся с бывшей женой. На вопрос о будущей свадьбе она ответила уклончиво. Певица неоднократно говорила, что официальный статус отношений для неё не важен. Если партнёры решат пожениться, она будет рада, но главное для неё — это то, что у них сейчас настоящая семья.