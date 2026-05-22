«Семья уже есть»: Семенович раскрыла, почему не торопится замуж за бизнесмена Шреера

Поклонники Анна Семенович долго ждали этого момента. В марте возлюбленный артистки наконец оформил расторжение брака с бывшей супругой. Теперь общественность интересуется дальнейшими намерениями влюблённых.

На вопрос о возможной церемонии Семенович в беседе с Леди Mail ответила сдержанно. Она неоднократно подчёркивала: официальный статус отношений не имеет для неё сакрального смысла. Если партнёры решат узаконить союз — торжество непременно состоится. Однако главное для неё — то, что сейчас у них сложилась полноценная семья.

Избранник окружает спутницу заботой, дарит дорогие презенты и организует поездки. Он полностью берёт на себя решение бытовых вопросов.

«Рядом с ним я настоящая женщина, мягкая, любящая, домашняя. Что ещё надо для женского счастья?», — задалась вопросом Семенович.

Life.ru рассказывал, что возлюбленный Анны Семенович Денис Шреер развёлся со своей женой. При этом известно, что отношения с артисткой у них начались в декабре 2021 года. Сама же Семенович отмечает, что ради Дениса ей пришлось смягчить характер, отказавшись от привычки командовать мужчинами.