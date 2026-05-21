«Караулили и предлагали непристойности»: Анна Семенович вспомнила о преследовании фанатов

Певица Анна Семенович в интервью Леди Mail рассказала о знаках внимания от поклонников и отношениях к хейтерам. По её словам, мужчины пишут ей много и активно.

«Если признаются в любви и ищут встречи — у них хороший вкус. Сейчас всё не выходит за рамки соцсетей. Раньше караулили у служебного входа, передавали через менеджмент не самые пристойные предложения», — отметила она.

Сейчас, по словам артистки, все фантазии поклонники реализуют в сообщениях.

«Я женщина красивая и желанная. Понимаю их желание. Но практически ничего из этого не читаю. У меня просто нет времени», — рассказала Семенович.

О хейтерах Семенович говорит с жалостью. Певица уверена: они просто не имеют своей интересной жизни.

«Печально, что единственный способ самовыразиться — написать гадость. Но это их право», — резюмирует артистка.

А ранее Анна Семенович раскрыла, почему ей пришлось смягчить свой характер. По словам артистки, серьёзные отношения меняют женщину, делая её более гибкой и готовой к компромиссам. Взаимные чувства с любимым, по словам Семенович, научили её быть мягче и уступчивее.