Анна Семенович призналась в необычной пищевой зависимости

Анна Семенович призналась, что в минуты грусти предпочитает баню и караоке, а не сладости, но при этом не может устоять перед солёными огурцами. Своими гастрономическими привычками певица поделилась с Пятым каналом на съёмках клипа на песню «Если станет грустно».

Анна Семенович призналась, что обожает солёные огурцы в минуты грусти. Видео © Пятый канал

Артистка рассказала, что не считает себя сладкоежкой и не заедает эмоции десертами. Однако есть продукт, от которого она не в силах оторваться.

«Если у меня есть дома солёные огурцы — всё, хана. Если я начинаю есть банку огурцов, я просто не могу остановиться», — призналась Семенович.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за накопившихся проблем со здоровьем певица Анна Семенович готовится к операции. Она призналась, что уже долгое время не может поправиться и ей страшно от мысли о предстоящем хирургическом вмешательстве.